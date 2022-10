TikTok ha vuelto tendencia el video de unos muchachos en México quienes, para conmemorar el Día de los Muertos, decidieron crear un altar para recordar a sus mascotas fallecidas, por lo que el metraje acumuló millones de reproducciones en esta red social.

Recordando a los amigos de cuatro patas

Los metrajes fueron compartidos el pasado 27 de octubre Moma Magic (@momamagic) y Omar Contreras (@omarconu777) en la mencionada plataforma china, donde mostraron decorados, velas, las fotos de los perritos fallecidos, así como alguno que otro objeto querido por el amigo de cuatro patas en vida.

En uno de los videos se lee la leyenda insertada: “intentamos no olvidar nada, tus croquetas, tu elote que tanto te gustaba, agüita para la sed. Bienvenido de vuelta, gordito. Ten un buen regreso, nos vemos en el puente cuando toque cruzar”, en tanto que en la descripción se lee: “ofrenda para mascotas. Bienvenido de vuelta, Brunito. Están en casa otra vez”.

Mira aquí el video viral

Mientras que el segundo dice: “hoy le hice su altar a Popeye y nos visitó. Balu (el otro perrito) estaba atento y se quedó conmigo frente al altar en todo momento. Balu estaba inquieto y no quería dormir, solo quería estar junto al altar. Popeye no comía la misma comida que Balu (no intentó agarrar la comida en ningún momento). Luego comenzó a mirar a un lado en específico y miraba el altar. Así estuvo por más de 15 minutos, Popeye, gracias por ser parte de mi vida y enseñarme a ser mejor persona. Tu mascota te eligió y ellos son los primeros al cruzar el sendero a nuestro plano, aún sin estar físicamente con nosotros, ellos siempre nos acompañarán”.

TikTok conmovido

De inmediato, los usuarios se sintieron sumamente conmovidos y lo expusieron en la caja de comentarios de estos video que suman más de 4 millones de reproducciones: “personas de otras partes del mundo podríamos empezar a adoptar esta bella tradición de su cultura”, “no estoy llorando, tú estás llorando”, “juro que mi perrito hizo lo mismo, toda la noche se quedó allí, frente es altar de sus hermanos”, “ay, Dios, esa tradición es lo más hermoso que he visto”, “hasta los machos alfa lloramos con este video. Muy bonita tradición”.