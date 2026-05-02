Desde este sábado 2 de mayo, los usuarios del Metropolitano que aborden las rutas alimentadoras Los Olivos, Puno y Naranjal podrán trasladarse desde Comas, Independencia y San Martín de Porres hasta Villa el Salvador con una tarifa integrada de S/3.50.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) detalló que el cobro se realizará al subir al bus alimentador. Luego, cuando el pasajero ingrese al terminal Naranjal y vuelva a validar su tarjeta, no se aplicará un pago adicional.

La entidad precisó que los usuarios podrán realizar conexiones entre servicios sin costo extra, siempre que no hayan pasado más de dos horas desde que abordaron el primer bus alimentador.

En el recorrido de sur a norte, desde estaciones o paraderos del sur hacia estas rutas alimentadoras, la tarifa será de S/3.20 y la conexión costará S/0.30, completando también S/3.50.

La ATU indicó que quienes utilicen únicamente las rutas alimentadoras Los Olivos, Puno y Naranjal también pagarán S/3.50.