Un joven de México perdió a su perro por error, tuvo que salir a la calle a encontrar al escurridizo can, pero cuando lo hizo, la mascota no solo siguió de largo, sino que a las justas miró a su humano, hilarante reacción que se hizo viral en TikTok arrancando millones de carcajadas.

Mirada de desprecio

César Geme (@soycesargeme) nos lo cuenta de esta manera: “mi perro se salió de la casa porque dejaron la puerta abierta y esto pasó cuando fui a comprar barbacoa y me lo encontré”, de pronto, desde la parte trasera de un auto aparece el can de regular tamaño, caminando tranquila hacia la acera.

Cuando ‘Dorito’ llega hasta el asfalto parece sentir que alguien lo está mirando, voltea la cara, se da cuenta que es su dueño quien está frente a él, pero, de inmediato, con un gesto muy impostado, dobla la cara hacia el lado opuesto, como buscando desentenderse que su travesura había llegado a su final.

Mira aquí el video viral

De pronto, comienza a caminar con la nuca erguida, hasta que no le quedó más opción que volver hacia su humano moviendo la cola en señal de “paz”, dejando su actitud desentendida para comenzar a hacerle fiesta con saltos.

El video ha sido todo un éxito, pues tiene más de 27.9 millones de vistas, con miles de usuarios que no paran de reír con las ocurrencias del popular Dorito: “el perrito que duerme en el nacimiento”, “no te conozco, oh, si, barbacoa. Qué onda, ya nos vamos a la casa”, “cuando camina disimuladamente”, “el perrito: ‘a poco, ¿tú también te compras Don Lucho?’”, “el perrito: ‘ah ¿también te mandaron por los tacos? Es que me entretuve en las máquinas”, “no se hizo el loco, sintió su olor y empezó a buscar. No lo reconoció por la vista, sino por su aroma”, “el perrito al ver a su dueño: ‘sabrá Dios quién eres’”.