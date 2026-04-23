La Feria Manya Coleccionables: Edición Guerreros Z 2.0 reunirá en Lima a reconocidas figuras del doblaje latino en una actividad gratuita dirigida a fanáticos del anime y la cultura pop.

El encuentro se realizará del 24 al 26 de abril en el Cercado de Lima, con la participación de Laura Torres, Rocío Garcel y Jorge Roig.

Los tres invitados son recordados por dar voz a personajes emblemáticos de la animación. Laura Torres interpretó a Goku niño, Gohan niño y Goten niño en “Dragon Ball”; Rocío Garcel participó en producciones como “Remi”, “She-Ra”, “Astroboy”, Bulma y Mamá Coco; mientras que Jorge Roig es conocido por su trabajo como el Maestro Roshi, el Señor Miyagi, Hordak y Miguel Ángel en “Las Tortugas Ninja”.

Durante los tres días de actividad, los asistentes podrán participar en sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros con los invitados, en una experiencia enfocada en la nostalgia y la conexión directa con las voces que marcaron a distintas generaciones.

El evento también incluirá concursos de cosplay, dioramas interactivos, esculturas a tamaño real y espacios temáticos inspirados en “Dragon Ball”, como la Casa del Maestro Roshi, la moto de Bulma y la nube voladora.

La feria se desarrollará desde las 11 a. m. en Jr. Washington 1321, con ingreso libre para el público.