El universo de Harry Potter se prepara para revivir en la pantalla chica. En el marco del “Back to Hogwarts”, HBO Max anunció que Warwick Davis retomará su icónico papel como el Profesor Filius Flitwick en la nueva serie original que se estrenará en 2027. El anuncio, celebrado por millones de fans, marca el regreso del actor británico al mismo rol que interpretó en la saga cinematográfica.

Cada 1 de septiembre, seguidores de la saga alrededor del mundo conmemoran el regreso a clases en Hogwarts, y este año la celebración llegó con una gran sorpresa: el nombre de Warwick Davis encabezando la lista de confirmados para la esperada producción de HBO.

Nuevos rostros para Hogwarts y Gringotts

El elenco se expande con siete incorporaciones:

Estudiantes de Hogwarts : Elijah Oshin (Dean Thomas), Finn Stephens (Vincent Crabbe) y William Nash (Gregory Goyle).

: Elijah Oshin (Dean Thomas), Finn Stephens (Vincent Crabbe) y William Nash (Gregory Goyle). Profesores y personal : Sirine Saba (Pomona Sprout), Richard Durden (Cuthbert Binns) y Bríd Brennan (Madame Poppy Pomfrey).

: Sirine Saba (Pomona Sprout), Richard Durden (Cuthbert Binns) y Bríd Brennan (Madame Poppy Pomfrey). Banco de Gringotts: Leigh Gill dará vida al duende Griphook.

Producción

La serie es una producción de HBO en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Está escrita por Francesca Gardiner, quien también será productora ejecutiva junto a Mark Mylod, encargado de dirigir varios episodios. El equipo de producción se completa con J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, productor de las películas originales a través de Heyday Films.

Estreno confirmado para 2027

Harry Potter llegará a HBO y HBO Max en 2027, con la promesa de una adaptación fiel, expansiva y cargada de nostalgia, que busca reconectar con los fans de la saga original y conquistar a nuevas generaciones de espectadores.