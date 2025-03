Con el objetivo de brindar a los futuros actores e interesados las herramientas necesarias para cumplir el sueño de estudiar actuación en una de las capitales más influyentes y uno de los circuitos teatrales más importantes del mundo, el BRITÁNICO realizará el webinar, “De Lima a New York: la experiencia tras el sueño de ser actor”.

Este evento virtual, de ingreso gratuito previa inscripción, contará con la participación de Paula Imaña, joven actriz que actualmente radica en Nueva York quien compartirá con el público asistente su experiencia personal de estudiar y trabajar como actriz en esta ciudad. Durante la sesión, Paula brindará una visión detallada de los aspectos fundamentales para quienes sueñan con estudiar actuación, abordando temas tan importantes como:

Las academias de actuación más reconocidas en Nueva York.

El proceso de audiciones y castings en la ciudad.

Las becas disponibles para estudiantes internacionales y cómo postular a ellas.

Los desafíos de los primeros días en la ciudad y cómo adaptarse rápidamente.

Los exámenes necesarios para aplicar a programas de actuación y el nivel de inglés mínimo requerido.

La documentación indispensable para estudiar en los Estados Unidos.

La importancia de la práctica constante y la exposición al idioma para el éxito en esta carrera.

Este webinar está dirigido a todas las personas interesadas en la actuación profesional y en dar el siguiente paso para estudiar en una de las ciudades más competitivas y dinámicas en este ámbito.

El evento se llevará a cabo el martes 25 de marzo a las 6:30 p.m. y la inscripción es gratuita a través del enlace https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zP84zowAQpGq66xsFLR6Vg

Para mayor información puedes visitar las redes sociales de Británico.

Sobre Paula Imaña

Actriz peruana que actualmente vive en Nueva York. Estudió actuación en The American Academy of Dramatic Arts. En Lima, participó en diversas películas bajo el sello de Tondero y recientemente tuvo un rol en “A woman of no Importance” de Oscar Wilde en el teatro Mannie Greenfield Theater y en la adaptación del clásico de Sophocles, “Antigonick” que se llevó a escena en el Mary MacArthur Theater. Además, ha participado en proyectos como “A sketch of New York” y, su debut Off-Broadway fue en “Big Wave”. Sus últimos proyectos la llevaron a tener una pequeña participación en la próxima película de Adam Sandler, “Happy Gilmore 2”