Con el objetivo de fortalecer la enseñanza de las ciencias mediante herramientas digitales, la organización Intecnia STEAM Education realizará el workshop gratuito “Potencia tus clases de Ciencia con Simuladores PhET”, dirigido a docentes interesados en innovar sus estrategias pedagógicas.

El evento se desarrollará el 21 de abril, en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, y permitirá a los participantes conocer metodologías basadas en simulación interactiva que facilitan la comprensión de conceptos científicos.

Simuladores PhET permiten experimentar de forma virtual

Durante la sesión, los docentes aprenderán a utilizar los simuladores interactivos PhET, herramientas desarrolladas por la Universidad de Colorado Boulder, que permiten comprender fenómenos científicos mediante la experimentación virtual.

Estas plataformas transforman la teoría en experiencias visuales dinámicas, donde los estudiantes pueden manipular variables y observar resultados en tiempo real, favoreciendo el aprendizaje activo y la comprensión de conceptos complejos.

Evento será virtual y de acceso gratuito

El workshop se realizará el lunes 21 de abril, en el horario de 7:00 p. m. a 8:30 p. m., y tendrá acceso gratuito para los docentes interesados en actualizar sus estrategias educativas en línea con las tendencias STEAM.

Los organizadores informaron que los participantes podrán obtener un certificado de participación opcional, mediante el pago de S/ 30.

La gerenta general de Intecnia STEAM Education, Lourdes Zeballos, destacó la importancia de integrar herramientas digitales en la enseñanza científica.

“El uso de simuladores interactivos marca un punto de quiebre en la enseñanza de las ciencias. Hoy los docentes tienen la oportunidad de transformar sus clases en experiencias más prácticas y cercanas a la realidad de los estudiantes”, señaló.

Los interesados pueden asegurar su participación registrándose en el siguiente enlace: https://us06web.zoom.us/meeting/register/DfFQLnokT2ifP8dazSaH-A#/registration

Docentes podrán registrarse en línea

Los interesados en participar pueden registrarse previamente mediante un enlace habilitado por los organizadores para asegurar su cupo en el evento virtual.

El workshop forma parte de iniciativas orientadas a promover metodologías innovadoras en el aula y fortalecer la enseñanza basada en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM).