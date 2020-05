¡La imaginación no tiene límites! Unos jóvenes se han vuelto tendencia en YouTube, ya que convirtieron una sala de su hogar en una improvisada piscina para atenuar el intenso calor en Filipinas y también para entretenerse durante esta cuarentena por coronavirus.

El video viral de YouTube ya cuenta con más de 12 mil reproducciones y también con un sinfín de comentarios positivos, ya que los usuarios creen que es una buena manera de entretenerse durante este estado de emergencia que atraviesa el mundo.

Según se aprecia en las imágenes, vemos que del techo de la sala cae chorros de agua. Además, no existe una puerta, pero sí cuenta con varias ventanas.

“A family turned their house into a swimming pool after temperatures soared to 40C during a mini heat wave (Una familia convirtió su casa en una piscina después de que las temperaturas se elevaron a 40 ° C durante una mini ola de calor)”, es lo que se lee en la descripción del video viral.

