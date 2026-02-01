Los carnavales ya se viven en todo el país y Yunza 2026 Internacional se perfila como uno de los eventos más grandes de la temporada. El megaespectáculo se llevará a cabo el domingo 22 de febrero en la Explanada de la Costa Verde del distrito de Magdalena del Mar, con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Artistas nacionales e internacionales en un solo escenario

La fiesta carnavalera reunirá a destacadas agrupaciones y solistas de diversos géneros y regiones del país. Entre los artistas confirmados figuran String Karma, Los Apus del Perú, Los Hermanos Ayvar, Mauricio Mesones, Qorianka, La Cecilia, Ayrampito y Rodolfo Coca.

Desde Argentina llegará la reconocida agrupación Tunay, que aportará ritmos internacionales a esta celebración que busca unir culturas y tradiciones.

Tradición, color y gastronomía

Además de la música en vivo, el evento contará con comparsas, bandas, pintura y actividades propias de los carnavales. Para animar la jornada, estará presente la carismática Susy Díaz, quien pondrá el toque festivo para hacer bailar al público.

Los asistentes también podrán disfrutar de platos típicos de la costa, sierra y selva, en un ambiente familiar y festivo frente al mar, convirtiendo a Yunza 2026 en una experiencia integral de música, danza y gastronomía.

Información y entradas

La organización informó que para mayor información se pueden visitar las redes oficiales de Yunza en Facebook, Instagram y TikTok. Asimismo, se habilitó el número 921 041 849 para la compra de entradas directas.