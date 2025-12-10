Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo incrementan el uso de cohetes y fuegos artificiales, un factor que genera alto estrés en perros y gatos. Para calmarlos, muchas familias permiten que sus mascotas duerman en la cama, una práctica emocionalmente reconfortante pero que, sin la debida prevención, puede aumentar el riesgo de zoonosis.

MSD Animal Health en Perú recuerda que la mayoría de estas enfermedades son prevenibles si la mascota cuenta con desparasitación interna y externa regular, control de ectoparásitos y chequeos veterinarios.

“El contacto cercano es positivo, pero debe ser responsable. Una mascota desparasitada y protegida no representa riesgo para la familia”, señaló Silvia Panta, representante técnica de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú.

Cuatro recomendaciones para prevenir zoonosis en fiestas navideñas

1. Desparasitación interna cada 3 meses

Parásitos como Toxocara canis pueden transmitirse a humanos mediante heces microscópicas presentes en el pelaje. Una mascota que duerme en la cama sin estar desparasitada incrementa este riesgo, especialmente para niños.Se recomienda usar antiparasitarios de amplio espectro indicados por un médico veterinario y mantener una desparasitación trimestral.

2. Control mensual de pulgas y garrapatas

Las pulgas pueden transmitir Bartonella (enfermedad por arañazo del gato) y dipilidiosis. Un animal infestado puede dejar huevos y larvas en sábanas y colchones. Para evitarlos, se aconseja emplear productos tópicos o orales de acción prolongada, así como cambiar y lavar la ropa de cama con mayor frecuencia.

3. Baño o cepillado frecuente durante diciembre

El pelaje acumula tierra, saliva y partículas fecales invisibles, que pueden portar huevos de parásitos. Un baño quincenal con shampoo antipulgas o un cepillado diario disminuye los riesgos. También se recomienda evitar que la mascota suba a la cama con el pelaje húmedo o sucio, especialmente en Lima, donde la humedad costera favorece la acumulación de residuos.

4. Vacunación al día y chequeo veterinario pre-navideño

Zoonosis como la leptospirosis y la rabia se previenen mediante vacunas obligatorias. Un chequeo veterinario previo a las fiestas permite detectar problemas a tiempo. MSD recuerda que existen campañas de vacunación antirrábica gratuitas y señala que la rabia sigue siendo endémica en algunas regiones del país.

La prevención, clave en temporada festiva

Los especialistas destacan que dormir con mascotas no es un riesgo por sí mismo, siempre que se mantengan protocolos constantes de higiene, desparasitación y vacunación.El incremento del estrés por cohetes es una oportunidad para reforzar estas rutinas y garantizar un entorno seguro para toda la familia.