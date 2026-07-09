Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

1. Fallecidos y heridos

La cifra de muertos subió a 3.811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740 , según el último balance oficial presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantiene igual desde el domingo, pero el de fallecidos supone un aumento de 126 personas respecto a la jornada anterior.

El registro oficial de desaparecidos no está disponible de forma pública. Aunque el Gobierno habilitó el mismo día de los terremotos un canal para reportar a estas personas y un día después habló de 157 en paradero desconocido, una cifra que no se ha vuelto a actualizar.

En paralelo, la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ ha registrado hasta ahora a más de 30.000 personas a las que no se ha podido localizar.

2. Equipos de rescate

En un primer momento, los rescates recayeron principalmente en los vecinos, que, sin herramientas y con sus propias manos, removieron los escombros para sacar a sus familiares atrapados. Dos semanas después del doble sismo, sin apenas esperanzas de encontrar supervivientes, continúan buscando cuerpos atrapados o despejando las zonas devastadas.

Jorge Rodríguez señaló que hay 4.388 rescatistas internacionales en el país, que se suman a los 30.076 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías nacionales, estatales, municipales, cuerpos de bomberos, Protección Civil, así como funcionarios desplegados en los campamentos transitorios.

Igualmente, sostuvo que 28.992 personas se han registrado como voluntarios para ayudar en la contingencia. Desde el pasado jueves la cifra de rescatados se mantiene en 6.462.

(MARTIN BERNETTI / AFP)

3. Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela ha registrado 1.012 réplicas, según información gubernamental.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó en las últimas 24 horas más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 3,8 y 2,5.

4. Ayuda humanitaria

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten la llegada de ayuda y los planes de recuperación y también aseguró que el plan de Venezuela, apoyado por Naciones Unidas, es traer viviendas prefabricadas para ayudar a los afectados, pues cerca de 18.000 personas se quedaron sin casa tras los sismos.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de la Unión Europea (UE) y del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México que participaron en las labores de salvamento de los terremotos.

Estados Unidos ha destinado hasta la fecha más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria.

El gigante tecnológico Amazon anunció que establecerá un puente aéreo para llevar ayuda a Venezuela, en coordinación con Washington, al estimar que hay más de 650.000 personas que necesitan la ayuda.

La compañía informó que donará los vuelos y el combustible para siete viajes semanales en los que entregará insumos a organizaciones civiles sobre el terreno.

También en Estados Unidos, el director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) ofrecerán un concierto benéfico el 23 de agosto en el Hollywood Bowl para recaudar fondos destinados a las comunidades en Venezuela afectadas por los terremotos.

Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

5. Daños

En La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, el doblete sísmico generó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De este total, aproximadamente 915.000 corresponden a edificios dañados, mientras que otras 332.000 provienen de artículos domésticos y pertenencias personales.

Jorge Rodríguez indicó que las autoridades han atendido a 86.794 familias y se han distribuido 9.603.000 kilogramos de comida. También señaló que 856 edificios fueron afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que al menos 16.686 personas están alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno venezolano.