Al menos ocho personas murieron y más de 100 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 5,5 que sacudió este viernes el centro de Bangladesh, con epicentro cerca de la ciudad de Narsingdi, informaron fuentes oficiales.

“El número total de víctimas asciende ahora a ocho, incluido un niño, y los heridos superan ya el centenar”, confirmó a EFE el portavoz del Gobierno interino, Azad Majumder.

El portavoz indicó que entre las víctimas se encuentran estudiantes de la Universidad de Daca, trabajadores de fábricas en Gazipur y residentes de Narsingdi.

El Servicio de Bomberos de Bangladesh precisó que al menos tres de los fallecidos provienen del derrumbe parcial de un edificio de ocho plantas en el área de Kosaituli, en el centro de Daca, cuyo revestimiento se desplomó sobre una tienda en la planta baja, alcanzando a clientes y transeúntes.

Los servicios de emergencia trasladaron junto a voluntarios a los heridos al Hospital Mitford, en la capital, según confirmaron los médicos del centro.

En un comunicado oficial, Muhammad Yunus, asesor principal del Gobierno interino, informó que las autoridades están monitorizando la situación y evaluando los posibles daños tras los temblores registrados en distintas zonas del país. “La seguridad de los ciudadanos es nuestra máxima prioridad. Pedimos mantener la calma y no dejarse llevar por rumores”, afirmó.

El sismo ocurrió a las 10:08 (hora local) y su epicentro se situó 14 kilómetros al oeste-suroeste de Narsingdi, a unos 50 kilómetros de Daca, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto también se sintió con fuerza en Calcuta y otras zonas del este de la India.

Muchas personas salieron momentáneamente de sus casas y oficinas, según relataron varios usuarios en redes sociales, que compartieron imágenes de gente en las calles y de objetos moviéndose en el interior de las viviendas en las principales ciudades afectadas, como Daca, Barisal, Comilla y la ciudad india de Calcuta.

El sur de Asia se encuentra en una de las regiones tectónicamente más activas del planeta, situada en la zona de convergencia entre las placas india y euroasiática, lo que explica la frecuente actividad sísmica en países como Bangladés, la India, Pakistán y Afganistán.