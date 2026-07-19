El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que su administración analiza la posibilidad de ordenar el arresto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, si participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas prevista para septiembre. La evaluación se centra en determinar si las autoridades municipales cuentan con facultades legales para ejecutar una medida de ese tipo.

En una entrevista con The New York Times, el burgomaestre explicó que el Departamento Legal de la ciudad revisa el alcance de sus competencias antes de adoptar cualquier decisión. El análisis busca establecer si el Departamento de Policía de Nueva York puede intervenir en un caso relacionado con un jefe de Gobierno extranjero.

WATCH: NYC Mayor Zohran Mamdani said he is in "an active conversation" with the city's Law Department about whether he has the authority to order the arrest of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu if he visits New York for the U.N. General Assembly.



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Evaluación jurídica de la medida

Mamdani indicó que el proceso aún se encuentra en revisión y aseguró que cualquier acción dependerá del marco legal vigente. En ese contexto, señaló que su administración no actuará al margen de las normas establecidas.

Al referirse a la situación del primer ministro israelí, el alcalde reiteró su posición sobre el proceso que enfrenta ante la justicia internacional.

“Creo que el lugar del primer ministro Netanyahu está en La Haya”, precisó.

El alcalde también hizo referencia a la acusación presentada por la Corte Penal Internacional contra el mandatario israelí. Sobre ese punto, aseguró que se trata de “un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.

Mamdani afirmó que esa postura también es compartida por otras personas debido a las consecuencias del conflicto en los últimos años.

“Es una opinión compartida por muchos, precisamente debido a las consecuencias de sus acciones a lo largo de estos últimos años”, indicó.

La posibilidad de ordenar el arresto de Netanyahu no es una posición nueva para el alcalde de Nueva York. Durante su campaña electoral el año pasado ya había señalado al mismo medio que instruiría al Departamento de Policía para detener al primer ministro israelí si se presentaba la oportunidad.

¿Cómo reaccionó Benjamín Netanyahu?

Por su parte, Netanyahu restó importancia al planteamiento y acusó a Mamdani de respaldar a Hamás, el grupo que controla una parte significativa de la Franja de Gaza.

Las declaraciones del alcalde también motivaron la reacción del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon. El diplomático cuestionó que Mamdani no priorice las acciones frente al aumento del antisemitismo en la ciudad de Nueva York.

“El primer ministro israelí, Netanyahu, vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos”, expresó.