Un tiroteo registrado en la ciudad de Stade dejó al menos cinco personas fallecidas y varios heridos en un centro de atención para menores. El hecho ocurrió en horas de la tarde dentro de un establecimiento ubicado en una zona residencial, según información policial.

El ataque se produjo en un centro de asistencia destinado a menores y familias, donde se reportó la presencia de personas heridas tras la irrupción del agresor. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por las autoridades, la situación generó un amplio despliegue policial en el área.

“Según las informaciones actuales, cinco personas fueron heridas de forma fatal y otras personas sufrieron lesiones”, reportó la policía a través de su canal de Whatsapp.

🇩🇪 Al menos 5 muertos en un tiroteo en Stade, Alemania



Las autoridades han desplegado un amplio operativo y describen la situación como dinámica. Al parecer, se ha detenido a varios sospechosos. pic.twitter.com/Viv1I7lBzW — Media Oriente (@MediaOriente) June 29, 2026





Intervención policial

Tras el incidente, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables. Como resultado de estas acciones, dos personas fueron detenidas, entre ellas quien sería el presunto autor de los disparos.

“En el marco de las medidas de búsqueda y operativas que fueron adoptadas de inmediato, se logró detener a dos personas sospechosas, entre ellas el presunto tirador”, informaron.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del ataque y el motivo detrás del hecho. Las autoridades han indicado que, por el momento, no se han brindado detalles sobre la edad de las víctimas.

En paralelo, medios locales señalaron que el establecimiento funcionaría como un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años. La ciudad de Stade, ubicada en el norte de Alemania, cuenta con aproximadamente 50 mil habitantes y se encuentra en la región de Baja Sajonia.