Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente, Nicolás Maduro, como Rusia, Irán y Cuba, rechazaron este sábado los ataques militares de Estados Unidos contra la nación sudamericana.

Donald Trump confirmó en su red Truth Social un ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país. El gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” de Washington y decretó el estado de excepción.

Líderes internacionales socios de Venezuela rechazaron los hechos tras meses de advertencias de Trump al mandatario chavista.

Rusia exige información sobre paradero de Maduro

Rusia condenó la acción militar estadounidense y aseguró que no había justificación para el ataque, llevado a cabo porque la “hostilidad ideológica” había prevalecido sobre la diplomacia.

“Esto es profundamente preocupante y condenable”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado. El gobierno exigió información “inmediata” sobre el paradero de Maduro.

Irán denuncia violación de soberanía nacional

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense”.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

Cuba califica operación como “terrorismo de Estado”

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano” y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una “reacción de la comunidad internacional” contra el “ataque criminal” de Estados Unidos.

Colombia moviliza tropas a la frontera

El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reuniera de “inmediato”.

Unión Europea pide contención y respeto al derecho internacional

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió “contención” y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Milei celebra arresto de Maduro

En contraste con las condenas, el presidente argentino Javier Milei celebró la noticia. “LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió en respuesta a una publicación que informaba del arresto de Maduro.

Chile y España llaman al diálogo

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado “a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta” a Venezuela. “La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo”, afirmó.

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto “a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual”.

Alemania e Italia siguen situación con preocupación

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania declaró que el país estaba “siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela y observando con gran preocupación las últimas noticias”.

La oficina de la primera ministra italiana Giorgia Meloni afirmó que la dirigente estaba “siguiendo de cerca la situación en Venezuela” y estableciendo contactos para “recabar información” sobre sus ciudadanos en el país sudamericano.

Evo Morales expresa solidaridad con Venezuela

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba “con total contundencia” el “bombardeo” de Estados Unidos. “Venezuela no está sola”, añadió el líder indígena en X.

Senadores demócratas critican acción militar

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene “intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra”. “Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida”, criticó.

Por su parte, el senador Rubén Gallego manifestó que se trata de una acción “ilegal”: “No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela”.

¿Necesitas algún ajuste adicional o cambios en alguna sección específica?