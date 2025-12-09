La justicia argentina realizó este martes allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en varios clubes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas, informó una fuente policial a la AFP.

Los procedimientos incluyeron el predio de la AFA en Ezeiza, donde suele entrenar la selección argentina, y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente, Banfield y otras instituciones, como parte de más de treinta operativos simultáneos.

“Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares”, señaló la fuente consultada.

Sur Finanzas, en el centro de la investigación

La investigación busca obtener documentación contable relacionada con Sur Finanzas, empresa que fue patrocinadora de múltiples clubes y es sospechosa de maniobras fraudulentas. En noviembre, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia judicial contra la firma por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos argentinos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial).

La financiera, propiedad del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia, participó en numerosas operaciones del fútbol argentino. En 2024 fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina.

Según medios locales, la justicia investiga si Sur Finanzas operaba mediante testaferros y otorgaba préstamos a clubes a cambio de derechos de transmisión u otros beneficios.

Clubes responden: Excursionistas niega vínculo más allá del patrocinio

Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado en el que negó cualquier relación societaria o financiera con Sur Finanzas.

“El Club Atlético Excursionistas informa (…) que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales”, señaló la institución.

La justicia continuará con las diligencias para determinar el alcance de las operaciones investigadas y las eventuales responsabilidades.