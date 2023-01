El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este jueves lo que él percibe como “silencio” de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Parlamento Europeo ante la crisis en Perú, donde él aún reconoce a Pedro Castillo como mandatario.

”La ONU, la OEA, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora con lo que está pasando en Perú? ¿Dónde están? ¿Dónde están los legisladores de la Unión Europea? Ya basta de estar simulando, de estar actuando de manera falsaria. Ya no queremos farsa”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador ha arreciado sus críticas tras las manifestaciones en Perú, donde han muerto más de 60 personas desde diciembre pasado en protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, a quien que él no ha reconocido como presidenta.

El gobernante mexicano insistió en que resolver la crisis “le corresponde a la ONU y a la OEA”.

”Y volvemos a lo mismo, no ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están como de adorno. Estas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones”, expresó.

Los organismos internacionales en cuestión han señalado las crisis de derechos humanos en México, como las desapariciones, asesinatos de periodistas y los homicidios en general.

Pero López Obrador cuestionó que, desde su perspectiva, callaron durante anteriores Gobiernos en México y mostraron otro estándar durante la crisis política de Bolivia de 2019, cuando Evo Morales abandonó la presidencia tras unos comicios cuestionados.

”¿Por qué el silencio de la OEA ante lo de Perú? ¿Por qué cuando lo de Bolivia ahí están comisiones y declarando de que había fraude en las elecciones? Y ahora no se dice nada sobre Perú. Y sí, (también) el Parlamento Europeo”, mencionó.

El mandatario mexicano también reaccionó a que el Gobierno de Perú retiró este jueves a su embajador en Honduras, Jorge Alejandro Raffo, en respuesta a “la inaceptable injerencia” en asuntos internos.

El Gobierno de Boluarte expulsó en diciembre al embajador mexicano Pablo Monroy por razones similares.

”Están pensando que con eso van a resolver el problema”, comentó López Obrador.

El mandatario hizo estas declaraciones después de que el destituido presidente Castillo, cuya esposa recibió asilo político en México, agradeció este miércoles a López Obrador por “su solidaridad con el pueblo peruano”.

Fuente: EFE