Un incendio de grandes proporciones arrasó la residencia de adultos mayores ‘El Hogar de la Sabiduría’, en Olavarría, y dejó al menos dos fallecidos y 37 personas heridas. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar cómo se originó el fuego y posibles responsabilidades.​

La tragedia se desencadenó este lunes, alrededor de las 9:30 p.m. cuando el humo y las llamas sorprendieron a residentes y trabajadores del geriátrico ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y 110, en el barrio Isaura. La alarma movilizó a la Guardia del Cuartel de Bomberos, personal de UTOI, efectivos policiales y al menos 15 ambulancias del SAME, que acudieron para rescatar a los adultos mayores atrapados en el inmueble.​

TRÁGICO INCENDIO EN UN GERIÁTRICO DE OLAVARRÍA: DOS MUERTOS Y 37 HERIDOS



Un incendio en una residencia para adultos mayores del barrio Isaura, en Olavarría, provocó la muerte de dos personas y dejó al menos 37 heridos. El fuego se desató el lunes por la noche en el primer piso… pic.twitter.com/XrWyTy7kYB — Clarín (@clarincom) January 6, 2026

Según informó el titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, el incendio “ya estaba generalizado en un primer piso” al momento de la llegada de los equipos de emergencia, lo que obligó a desplegar más recursos para evacuar a los residentes. Para sacar a los ancianos del piso alto se utilizaron escaleras y tablas en un trabajo coordinado entre bomberos, personal médico y vecinos, que se acercaron de manera espontánea para colaborar con mantas y agua.​

Víctimas y heridos

Pese a las aduras labores de rescate, el siniestro dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos 37 heridos, muchos de ellos por inhalación de humo y exposición al monóxido de carbono. Los pacientes fueron derivados a distintos centros de salud: 25 internados en el Hospital Municipal cuatro de ellos atendidos en cámara hiperbárica por cuadros de intoxicación, ocho en la Clínica María Auxiliadora, algunos en terapia intensiva, y cuatro en la Clínica Cemeda.​

Las autoridades locales señalaron que el número de afectados puede variar conforme se actualicen los reportes médicos y se evalúe el estado de salud de los adultos mayores internados.​

Hasta el momento, no se ha establecido con certeza qué provocó el incendio en la residencia. Versiones de residentes y trabajadores apuntan a que las primeras llamas se habrían originado en una habitación de la planta baja, pero la hipótesis aún no ha sido confirmada por los peritos.​

La Policía Científica de Argentina asumió la investigación para determinar el foco inicial del fuego, posibles fallas en las instalaciones y eventuales responsabilidades administrativas o penales. Mientras tanto, el geriátrico permanece clausurado y las familias de los residentes esperan información oficial sobre el estado de sus familiares y las causas de la tragedia.​D