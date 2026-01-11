El buque petrolero Ocean Mariner arribó a la bahía de La Habana con unos 86.000 barriles de combustible procedentes de México para ayudar a aliviar los prolongados apagones en la isla, según confirmó este sábado a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.).

La nave, con bandera de Liberia, llegó a la capital insular en la mañana del viernes, tras salir el mes pasado del complejo Pajaritos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), al sur del país norteamericano.

Los barriles comenzaron a ser descargados desde la mañana de este sábado en la refinería Ñico López, del municipio habanero de Regla, según pudo confirmar EFE.

El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones -junto con el Eugenia Gas- que salieron en las últimas semanas desde territorio mexicano como parte de los envíos de combustible que ha realizado México a Cuba en años recientes.

Ambos buques han arribado en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que Venezuela, tras la captura por parte de EE.UU. del presidente, Nicolás Maduro, pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo.

El país sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación.

En apenas 12 meses, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales.

Los 80.000 barriles que envía Pemex suponen algo más del déficit de crudo de la isla de un día. Cuba precisa alrededor de 110.000 barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40.000 provienen de la producción nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el 60 % del combustible que se consume en la isla es importado. Y del total que precisa el país, el 65 % es para alimentar a las termoeléctricas del país.

Varios estudios independientes señalan que cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba son cubiertas gracias a la importación de crudo de Venezuela, México y, en mucha menor medida, Rusia.

De acuerdo con un análisis del Instituto de Energía y otros centros similares, Venezuela había aportado en los últimos años en torno a 50.000 barriles diarios a Cuba, pero desde 2024 el volumen medio ha descendido a entre 10.000 y 30.000. Ni Caracas ni La Habana hacen públicos estos datos.