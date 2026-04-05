La misión Artemis II de la NASA ha logrado registrar una imagen inédita del hemisferio no visible de la Luna. La fotografía muestra por primera vez en su totalidad la región conocida como cuenca Oriental, captada por la tripulación durante su aproximación al satélite.

La nave espacial Orion transporta a cuatro astronautas hacia la primera órbita lunar tripulada en más de cinco décadas. Este lunes la misión alcanzará su objetivo principal de observación cercana al cuerpo celeste.

Foto: NASA.

Imagen única del Polo Sur lunar

La instantánea tomada el sábado presenta la Luna en una orientación invertida con el Polo Sur hacia arriba. Esta perspectiva permite visualizar completamente una zona que permanece oculta desde la superficie terrestre.

La NASA confirmó que los ojos humanos nunca habían contemplado esa formación geológica en detalle. La agencia espacial difundió la imagen como parte de la documentación preliminar de la expedición.

Cronograma del sobrevuelo lunar

La tripulación compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen prepara un análisis detallado de la superficie lunar. Durante seis horas este lunes, las ventanas de la cabina Orion apuntarán hacia el hemisferio opuesto para registrar múltiples características.

Este domingo los astronautas revisaron el listado de objetivos fotográficos específicos del terreno lunar. La distancia recorrida desde la Tierra alcanza los 406 mil 773 kilómetros hasta el punto de máxima aproximación.

Foto: NASA.

Cuando la nave pase por la cara no visible del satélite, la comunicación con el centro de control se interrumpirá por 40 minutos. La NASA indica que este fenómeno se produce por la posición del cuerpo celeste entre la nave y la Tierra.

Los responsables de la misión han verificado todos los sistemas para garantizar el correcto funcionamiento durante ese lapso. La maniobra forma parte del plan establecido para el trayecto orbital.

¿Cuándo volverán a la tierra?

Tras completar la fase lunar, la expedición concluirá con un amerizaje en el océano Pacífico. La cápsula Orion tiene programado descender cerca de la costa de San Diego el próximo viernes.

La misión completa abarca diez días de operaciones espaciales desde el lanzamiento. Cuatro astronautas regresarán tras documentar información valiosa sobre la geología lunar para futuras exploraciones.