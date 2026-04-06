La NASA organiza la transmisión en vivo del primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo este lunes 6 de abril. La misión Artemis II marcará un hito al documentar la cara oculta del satélite desde 406 mil 773 kilómetros de distancia con cuatro astronautas a bordo.

La emisión oficial inicia a las 12:00 p.m. hora peruana por la plataforma NASA+. Varios servicios de streaming populares también ofrecerán la señal del evento espacial en tiempo real.

¿En qué plataformas podrá verse?

Los usuarios podrán acceder al evento a través de YouTube con la cuenta oficial de la agencia espacial. Netflix ya incluye el anuncio en su sección de novedades semanales para sus suscriptores.

HBO Max, Amazon Prime Video y Peacock completan las opciones de visualización multiplataforma. Cada servicio mantendrá su programación habitual con acceso simultáneo al sobrevuelo histórico.

¿Quiénes forman parte de la misión?

Reid Wiseman comanda la nave Orion junto a Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Durante seis horas, las ventanas de la cabina apuntarán hacia la superficie lunar para registrar imágenes detalladas.

La tripulación revisó previamente las características específicas del terreno que documentarán en la tarde peruana. Las fotografías incluirán zonas del hemisferio opuesto nunca observadas de forma tan cercana por humanos.

Cronograma completo de la misión

La expedición abarca diez días desde su lanzamiento inicial hacia el satélite natural. La cápsula Orion regresará el viernes con amerizaje programado en la costa de San Diego.

El sobrevuelo representa la primera órbita lunar con tripulación desde la era Apolo. La transmisión permite a la audiencia global presenciar avances directos en la exploración espacial moderna.