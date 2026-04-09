Más de cincuenta años después de las misiones Apolo, la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) marca el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial, orientada a establecer una presencia humana sostenida fuera de la Tierra.

Esta misión será la primera tripulada del programa Artemis, considerado uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de las últimas décadas, y permitirá probar tecnologías críticas para futuras operaciones espaciales.

Aunque Artemis II no contempla el alunizaje, representa un paso esencial dentro de una estrategia progresiva que busca validar sistemas y reducir riesgos antes de nuevas misiones lunares.

El docente de la Universidad de Lima, Octavio Chon, especialista en astrobiología, explicó que el enfoque actual difiere del que se aplicó durante las misiones Apolo.

“Hoy existen criterios mucho más exigentes, porque el objetivo ya no es solo llegar, sino sentar bases para una presencia fuera de la Tierra”, señaló el especialista.

Un cambio en la forma de explorar el espacio

El programa Artemis representa un cambio significativo en la lógica de exploración espacial. Mientras que durante las misiones Apolo el objetivo principal era alcanzar la Luna, actualmente se prioriza el desarrollo de misiones sostenibles y seguras.

En Artemis II se pondrán a prueba:

Sistemas de soporte vital

Comunicaciones espaciales

Navegación y control

Retorno seguro de la tripulación

Estos sistemas permitirán evaluar la capacidad humana para permanecer en el espacio durante periodos prolongados y garantizar el éxito de futuras misiones.

Además, a diferencia de décadas anteriores, el programa incluye la participación de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, que forman parte del desarrollo de la arquitectura de alunizaje.

Tecnologías que permitirán viajes más largos

El espacio exterior representa un entorno extremadamente hostil, por lo que la seguridad y confiabilidad de los sistemas son aspectos prioritarios.

Artemis II permitirá validar tecnologías clave como:

El cohete Space Launch System (SLS)

La nave tripulada Orion

Sistemas electrónicos y de comunicación

Protocolos operativos para vuelos prolongados

Según el especialista, estas tecnologías no solo permitirán futuras misiones lunares, sino que también podrían aplicarse en misiones a Marte, uno de los objetivos a largo plazo de la NASA.

“Estamos validando un sistema que incluye el Space Launch System y la nave Orión. Estas tecnologías podrían servir para viajes a Marte”, indicó Chon.

Próximos hitos del programa Artemis

El programa Artemis contempla varias misiones sucesivas, cada una con objetivos específicos.

Entre las próximas etapas destacan:

Artemis III (2027): buscará validar procedimientos y reducir riesgos antes del descenso tripulado.

buscará validar procedimientos y reducir riesgos antes del descenso tripulado. Artemis IV (2028): marcaría el regreso de astronautas a la superficie lunar.

Estas misiones forman parte de un proceso continuo que busca consolidar la presencia humana fuera de la Tierra y establecer bases para exploraciones futuras.

Según especialistas, el éxito de estas operaciones dependerá de la disponibilidad tecnológica y de decisiones estratégicas dentro del programa espacial.