Las embajadas de Israel y Alemania en Lima emitieron un pronunciamiento conjunto cuestionando declaraciones del presidente José María Balcázar, realizadas durante la ceremonia por el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

Cabe mencionar que ambas representaciones diplomáticas consideraron que lo dicho carece de sustento histórico.

En el comunicado, se rechaza la afirmación de que los judíos habrían controlado el comercio y el sistema bancario alemán, lo que habría influido en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las embajadas calificaron esta versión como absurda y contraria a la evidencia histórica.

Asimismo, recordaron que el conflicto bélico fue iniciado por Adolf Hitler y el régimen nazi tras la invasión a Polonia en 1939.

También subrayaron que la ideología nazi fue responsable del asesinato de seis millones de judíos, por lo que advirtieron que el Holocausto no debe ser minimizado bajo ninguna circunstancia.

Finalmente, ambas misiones diplomáticas hicieron un llamado a rechazar el antisemitismo y cualquier forma de odio, y expresaron su expectativa de que el mandatario se retracte de sus declaraciones.

Pronunciamiento conjunto de las embajadas de Alemania e Israel.

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