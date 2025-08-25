Al menos 20 personas murieron en un ataque israelí contra el Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, informó la Defensa Civil del territorio palestino. Entre los fallecidos se encuentran cinco periodistas —colaboradores de The Associated Press, Reuters y Al Jazeera— además de un miembro de los rescatistas.

El portavoz de la organización, Mahmud Basal, detalló que el primer impacto fue ocasionado por un dron explosivo, seguido de un bombardeo que se produjo cuando los heridos eran evacuados. El hospital, uno de los pocos que aún operaba parcialmente en Gaza, ya había sido blanco de ataques previos desde el inicio de la guerra.

Reacciones de medios internacionales

La cadena catarí Al Jazeera confirmó la muerte de su camarógrafo Mohamed Salama y calificó el hecho como “un crimen horrible” destinado a silenciar la verdad.

Por su parte, Reuters informó el deceso de su colaborador Husam al Masri y que otro, Hatem Jaled, resultó herido. “Estamos consternados y pedimos ayuda médica urgente para nuestro colega”, señaló un portavoz de la agencia.

La AP también expresó su pesar por la muerte de la periodista visual Mariam Dagga, de 33 años, quien trabajaba con ellos desde el inicio del conflicto.

El sindicato de periodistas palestinos identificó a las otras víctimas como Moaz Abu Taha y Ahmad Abu Aziz.

Ejercito israelí anuncia investigación

El ejército israelí reconoció que efectuó un ataque “en la zona del hospital Nasser” y aseguró que no tiene como objetivo a los periodistas. Además, indicó que el jefe del Estado Mayor ordenó una investigación preliminar “lo antes posible” y lamentó el daño a personas “no involucradas”.

No obstante, la Asociación de la Prensa Extranjera exigió una “explicación inmediata” y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) recordó que casi 200 reporteros han muerto desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023.

Balance del conflicto

El ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes. La posterior ofensiva militar de Israel en Gaza ha causado al menos 62.744 víctimas palestinas, también en su mayoría civiles, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, cifras consideradas fiables por la ONU.