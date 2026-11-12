Al menos 11 personas murieron este jueves en una serie de ataques israelíes en la Franja de Gaza, seis de ellas durante un bombardeo contra el complejo hospitalario Naser, ubicado en Jan Yunis, al sur del enclave palestino.

De acuerdo con los servicios de emergencia, el ataque alcanzó el edificio de cirugía poco después de la medianoche y dejó también numerosos heridos. Se trata del episodio más mortífero desde las elecciones legislativas celebradas en Israel a finales de octubre.

La Defensa Civil palestina informó que el bombardeo fue ejecutado por aviones F-16 y denunció que no hubo una advertencia previa. Imágenes difundidas por la agencia AFP mostraron a personal sanitario entre los escombros de una sala destruida, mientras que en los exteriores decenas de personas trasladaban cuerpos cubiertos con sudarios blancos. Familiares y ciudadanos se congregaron frente al hospital en medio de escenas de dolor y desesperación.

El cirujano británico voluntario Goher Rahbour relató a AFP que se encontraba revisando su teléfono cuando escuchó una fuerte explosión que sacudió el edificio. Por su parte, el trabajador sanitario palestino Ezzeddin Abu Sabha aseguró que el ataque dejó muertos y heridos entre médicos y pacientes. Una de las personas afectadas, Maryam Abou Hatab, expresó su indignación tras perder a un familiar y reclamó el fin de la violencia.

El Ejército israelí confirmó la operación y señaló que su objetivo era Mohamed Abu Ismail, a quien identifica como comandante de la brigada de Hamás en Jan Yunis. Según su versión, este responsable supervisaba actividades armadas y operaciones contra soldados y civiles israelíes, además de participar en la retención de rehenes. Las autoridades militares afirmaron que difundieron advertencias previas y ejecutaron un ataque selectivo para evitar víctimas civiles, además de acusar a Hamás de utilizar el complejo médico como centro de operaciones.

La Defensa Civil reportó otras cinco muertes en diferentes puntos de la Franja de Gaza. Una persona falleció por disparos israelíes cerca del campamento de Al Bureij, otra murió en un ataque con dron contra un vehículo en Deir al Balah, dos perdieron la vida en un bombardeo cerca del hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, y una más murió en un ataque con dron en Jabalia, al norte del territorio. Israel confirmó haber atacado a combatientes en Deir al Balah y Ciudad de Gaza, aunque cuestionó que uno de los ataques ocurriera cerca del hospital Al Shifa.

El bombardeo contra el hospital Naser reavivó las acusaciones entre Israel y Hamás sobre el uso de instalaciones médicas con fines militares. Mientras el Gobierno israelí sostiene que el movimiento islamista utiliza hospitales para sus operaciones, Hamás rechaza estas afirmaciones y las considera argumentos para justificar los ataques.

El hecho ocurre en medio de las denuncias mutuas de incumplimiento del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, después de dos años de guerra iniciada tras el ataque de Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Según un recuento de AFP basado en cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, cuyos datos son considerados fiables por Naciones Unidas, más de mil 600 palestinos han muerto desde el comienzo de la tregua.

Ante el nuevo bombardeo, la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump solicitó la aplicación inmediata del plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto. Entretanto, las condiciones humanitarias continúan siendo críticas, con gran parte de la población palestina concentrada en las zonas de Gaza que permanecen fuera del control militar israelí