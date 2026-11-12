Los servicios de Microsoft registraron este jueves 12 de noviembre una caída de alcance internacional que afectó a plataformas como Outlook, Microsoft Teams, Microsoft 365 y Copilot. La compañía confirmó problemas de conectividad en su infraestructura y anunció medidas para recuperar el funcionamiento de las aplicaciones.

La interrupción comenzó con dificultades para acceder a los buzones de Exchange Online, el servicio de correo electrónico empresarial en la nube, inicialmente reportadas en el continente americano. Posteriormente, Microsoft advirtió que las fallas podían afectar a usuarios de cualquier región.

“Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, informó la compañía a través de su cuenta oficial en X, según el reporte de EFE.

La incidencia también fue documentada por Reuters y Associated Press, que informaron sobre numerosos reportes de usuarios afectados en Estados Unidos.

Microsoft confirmó que está investigando los problemas de conectividad y trabaja para restablecer sus servicios afectados lo antes posible. | Crédito: X @MSFT365Status

¿Qué servicios de Microsoft presentan problemas?

La interrupción afectó principalmente al acceso a Outlook y Exchange Online, aunque también se registraron dificultades en otras aplicaciones utilizadas para el trabajo, la educación y la comunicación.

Entre los servicios con incidencias reportadas se encuentran:

Microsoft Outlook: Dificultades para acceder a bandejas de entrada, enviar y recibir correos electrónicos.

Dificultades para acceder a bandejas de entrada, enviar y recibir correos electrónicos. Microsoft Teams: Fallas en funciones de mensajería y conectividad reportadas por usuarios.

Fallas en funciones de mensajería y conectividad reportadas por usuarios. Microsoft 365: Problemas para utilizar servicios conectados a la nube y herramientas de productividad.

Problemas para utilizar servicios conectados a la nube y herramientas de productividad. Microsoft Copilot: Reportes de interrupciones en el acceso a herramientas de inteligencia artificial.

El portal especializado Downdetector registró un incremento de reclamos alrededor de las 13:00 horas de Nueva York (18:00 GMT), relacionados con el funcionamiento de estas aplicaciones.

Reuters informó que, alrededor de las 14:07 horas de la costa este estadounidense, se habían registrado más de 97.000 reportes sobre Outlook, más de 38.000 sobre Microsoft 365 y aproximadamente 4.500 sobre Teams. Estas cifras corresponden a incidencias comunicadas por usuarios y no representan necesariamente el número total de personas afectadas.

¿Qué causó la caída global de Microsoft?

De acuerdo con las explicaciones preliminares de Microsoft, parte de la infraestructura que sostiene sus servicios experimentó una carga elevada en varias regiones.

La compañía señaló que esta situación provocó errores de conectividad y afectó las verificaciones automáticas de funcionamiento de algunos servidores, que quedaron temporalmente fuera de servicio.

El incidente fue identificado en los sistemas de monitoreo como una degradación de Microsoft 365 y Exchange Online. No obstante, la causa raíz definitiva todavía no había sido establecida en los reportes iniciales.

Microsoft reinicia servidores para restablecer Outlook y Teams

Frente a la interrupción, los equipos técnicos de Microsoft iniciaron acciones para reducir la carga de los sistemas y recuperar los servicios afectados.

“Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando la salud a medida que regresan al servicio”, comunicó la empresa, según el despacho de EFE.

Microsoft también informó que estaba redistribuyendo el tráfico de conexiones, suspendiendo determinados despliegues y evaluando cambios técnicos para recuperar la capacidad de su infraestructura.

La empresa había comunicado el restablecimiento de una incidencia anterior de Teams en Norteamérica, aunque continuaba atendiendo los problemas más amplios de conectividad en Microsoft 365.

¿Cómo saber si Outlook y Microsoft 365 ya funcionan?

Los usuarios que experimenten dificultades de acceso pueden consultar el estado de los servicios a través del portal oficial de Microsoft y los avisos publicados por la compañía.

Consultar el estado oficial de los servicios de Microsoft

En el caso de cuentas empresariales o educativas, los administradores pueden acceder al centro de administración de Microsoft 365 para revisar los incidentes correspondientes a sus organizaciones.

La compañía no había comunicado una hora definitiva de recuperación de todos los servicios en los reportes iniciales, por lo que la situación puede variar según la región, la aplicación y el tipo de cuenta.