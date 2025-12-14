La Policía australiana declaró como ataque terrorista el tiroteo ocurrido este domingo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, en Sídney, que dejó 12 personas fallecidas y 29 heridas, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que el ataque se produjo alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT), cuando cerca de un millar de personas participaban en el evento.

“A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, señaló Lanyon en una rueda de prensa, al confirmar la activación de poderes especiales de seguridad para descartar nuevas amenazas.

Perpetradores y estado de la investigación

Según la Policía, se identificaron dos presuntos atacantes: uno fue abatido en el lugar y el otro detenido. Las autoridades no descartan la posible participación de un tercer sospechoso, mientras la investigación continúa.

Al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales. Además, se hallaron artefactos explosivos improvisados en un vehículo presuntamente vinculado a uno de los atacantes, que están siendo analizados por especialistas.

Uno de los presuntos autores fue identificado como Naveed Akram, residente del suburbio de Bonnyrigg, en el suroeste de Sídney. Su vivienda está siendo registrada por las fuerzas de seguridad.

Autoridades confirman ataque contra la comunidad judía

El jefe del Gobierno de Nueva Gales del Sur, Christopher Minns, calificó el hecho como “un acto cobarde y aterrador de violencia” y afirmó que el objetivo fue la comunidad judía.

“Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz fue destruido por un ataque malvado”, declaró Minns, quien anunció una acción policial masiva y exhaustiva.

A nivel federal, el primer ministro Anthony Albanese calificó el atentado como “un acto de terrorismo y antisemitismo” y aseguró que el Gobierno utilizará “todos los recursos necesarios” para proteger a la comunidad judía.

“Un ataque contra los australianos judíos es un ataque contra todos los australianos”, afirmó tras convocar de urgencia al Comité Nacional de Seguridad.

Contexto de amenazas y antecedentes

Este es el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia. En los últimos años se habían registrado incidentes no letales, como el incendio provocado en una sinagoga de Melbourne el 6 de diciembre de 2024, y otro ataque incendiario en una charcutería judía en Bondi en octubre de 2023.

Las autoridades han advertido de un incremento de agresiones antisemitas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. La comunidad judía representa aproximadamente el 0,4 % de la población australiana.

El nivel nacional de amenaza terrorista se mantiene en “probable”, según confirmaron las autoridades.