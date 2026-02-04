El número de víctimas mortales en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego ascendió a 556 personas, entre ellas más de 115 menores de edad, tras nuevos ataques israelíes registrados la madrugada de este miércoles, informó el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Según el último comunicado oficial, los bombardeos dejaron al menos 21 fallecidos y 38 heridos, elevando a 1.500 el total de personas lesionadas desde el 10 de octubre, fecha en la que se inició la tregua.

Niños y personal humanitario entre las víctimas

Entre los muertos de este miércoles se encuentran siete niños, incluidos dos menores de 12 años en Al Mawasi, al sur de Gaza. Además, se confirmó la muerte de un paramédico de la Media Luna Roja Palestina, quien se encontraba en labores de evacuación de heridos en Jan Yunis cuando fue alcanzado por un segundo ataque aéreo contra una tienda, de acuerdo con fuentes médicas y de la propia organización.

En la ciudad de Gaza, al norte del enclave, otros cuatro menores perdieron la vida, entre ellos un bebé de cinco meses, según informaron hospitales locales a la agencia EFE.

La Media Luna Roja Palestina indicó que, con este fallecimiento, al menos 29 de sus trabajadores han muerto durante los dos años de ofensiva israelí en Gaza, incluidos los paramédicos que intentaron rescatar a la niña Hind Rajab en enero de 2024.

Israel justifica los bombardeos

El Ejército de Israel señaló que los ataques de este miércoles respondieron a un tiroteo presuntamente perpetrado por milicianos palestinos contra uno de sus soldados en el norte de Gaza, hecho que consideró una violación del alto el fuego.

Un episodio similar ocurrió el sábado 31 de enero, cuando Israel bombardeó nuevamente la Franja tras alegar la presencia de milicianos en un túnel, ataque que dejó 32 muertos, incluidos mujeres y niños.

Cifras totales desde 2023

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde octubre de 2023 la ofensiva militar israelí ha causado más de 71.800 muertos, entre ellos alrededor de 20.000 niños, como resultado de ataques por tierra, mar y, principalmente, aire.

Diversos organismos internacionales y expertos en derechos humanos han calificado la ofensiva como un “genocidio” contra la población palestina, mientras la situación humanitaria en el enclave continúa deteriorándose.