El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lanzó un mensaje directo al presidente Donald Trump en su primer discurso televisado desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales que paralizan el país. El ayatolá acusó a Washington de respaldar a alborotadores que buscan destruir la República Islámica mediante disturbios que han dejado 45 muertos, incluidos ocho niños.

“Hay algunos agitadores que quieren complacer al presidente estadounidense destruyendo la propiedad pública. El pueblo iraní, unido, derrotará a todos los enemigos. Insto urgentemente a Trump a que se centre en los problemas de su propio país”, declaró ante la prensa.

El régimen desconectó internet y telefonía en Teherán y principales ciudades tras videos virales de protestas masivas el jueves. NetBlocks advierte que estos apagones preceden siempre masacres, aislando a Irán del escrutinio internacional y dificultando la organización de manifestantes, como ocurrió en las protestas por Mahsa Amini en 2022 .

Guardia Revolucionaria promete ejecuciones sumarias

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) emitió un comunicado amenazando “represalias” contra quienes claman “Muerte al dictador” y exigen el retorno del príncipe exiliado Reza Pahlavi. El fiscal de Teherán, Ali Salehi, anunció penas capitales por “moharebeh” (guerra contra Dios) ante supuestos ataques a 26 bancos, dos hospitales y 25 mezquitas.

Mientras tanto, en Zahedan, Chabahar y norte de Teherán, mujeres lideran marchas gritando contra pobreza, corrupción y precios disparados. Los videos filtrados muestran vehículos incendiados y consignas pro-Pahlavi, evocando al hijo del último Sha derrocado por la Revolución Islámica de 1979 que Jamenei defiende como legado de “cientos de miles de mártires” .

La ONU exigió investigaciones independientes por violencia estatal, mientras Alemania, Francia y Reino Unido repudiaron la represión. Jamenei celebró la unidad popular contra “sirvientes de potencias extranjeras” y profetizó “victoria divina”, respondiendo a amenazas de Trump de atacar Irán si ejecutan manifestantes .