La completa igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo no existe en ningún país del mundo y solo el 4% de las mujeres vive en economías con mercados laborales que se acercan a ese objetivo, advirtió el Banco Mundial.

Según el informe anual Mujeres, negocios y legislación, incluso cuando existen leyes que promueven igualdad laboral, estas se aplican de forma efectiva en apenas la mitad de los casos evaluados.

Brechas en leyes y servicios públicos

El estudio no solo analiza la normativa vigente, sino también los servicios públicos creados para apoyar la inserción femenina y garantizar el cumplimiento de las normas.

“Incluso en economías que han modernizado su legislación, las mujeres se enfrentan a restricciones sobre el tipo de trabajo que pueden realizar y los negocios que pueden emprender”, señaló Indermit Gill, economista jefe de la entidad.

El informe también advierte sobre limitaciones vinculadas a seguridad, acceso a oportunidades y cumplimiento de derechos laborales.

Impacto económico y demográfico

El Banco Mundial destacó que en la próxima década 1.200 millones de jóvenes ingresarán al mercado laboral, la mitad de ellos mujeres.

“Muchos alcanzarán la mayoría de edad en regiones donde las mujeres se enfrentan a los mayores obstáculos”, afirmó Tea Trumbic, autora principal del reporte.

El documento sostiene que promover igualdad no solo beneficia a las mujeres, sino que también impulsa el crecimiento económico general. En los países donde ellas tienen mayores oportunidades, la tasa de participación masculina también es más alta.

Regiones con mayor y menor avance

De acuerdo con el informe, las economías avanzadas presentan condiciones más cercanas a la igualdad, con España entre las mejor posicionadas.

En contraste, países de Oriente Medio y algunas naciones del Pacífico registran los mayores rezagos en materia de igualdad laboral.