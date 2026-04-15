La cadena británica BBC anunció que eliminará entre 1.800 y 2.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, lo que equivale a cerca del 10 % de su plantilla, en el marco de un plan de reducción de costos.

El recorte constituye la mayor ola de despidos en el grupo audiovisual en los últimos 15 años, y responde a presiones financieras derivadas de la caída de ingresos y cambios en el consumo de medios.

Plan para ahorrar 500 millones de libras

La BBC informó que busca ahorrar 500 millones de libras esterlinas (unos 650 millones de dólares) adicionales de sus costos operativos anuales, que actualmente alcanzan aproximadamente 5.000 millones de libras.

“Inevitablemente, estos planes también implicarán una reducción del número de empleos en la BBC. Prevemos que el número total de puestos de trabajo se reducirá en entre 1.800 y 2.000”, indicó la empresa en un comunicado oficial.

Este ajuste se produce poco antes de la llegada del nuevo director general, Matt Brittin, exdirectivo de Google, quien asumirá el cargo el 18 de mayo.

Caída en suscripciones y cambios en el consumo de medios

La BBC depende en gran medida de la suscripción anual obligatoria para los hogares del Reino Unido que ven televisión en directo, cuyo costo actual es de 174,50 libras esterlinas.

Entre 2024 y 2025, la emisora recaudó 3.800 millones de libras provenientes de más de 23 millones de suscripciones, pero 3,6 millones de hogares declararon no requerir el servicio, según un informe parlamentario.

Durante ese mismo periodo, la corporación perdió más de 1.100 millones de libras en ingresos, en parte debido al crecimiento del streaming y los servicios bajo demanda, que han modificado los hábitos de consumo audiovisual.

“La inflación en la producción sigue siendo muy alta, nuestros ingresos por el canon y comerciales están bajo presión y la economía mundial sigue siendo inestable”, indicó la cadena.

Contexto de polémicas y cambios en la dirección

La medida también se produce en un contexto de controversias recientes, incluyendo una demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la difusión de un montaje engañoso relacionado con un discurso del 6 de enero de 2021.

El caso provocó la dimisión del entonces director general, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.

Un tribunal fijó el inicio del proceso judicial para febrero de 2027, mientras la cadena enfrenta el desafío de adaptarse a nuevas dinámicas financieras y tecnológicas.