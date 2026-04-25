El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dispuso este sábado una ofensiva militar dirigida contra el grupo chií Hizbulá en territorio libanés. La medida se produce en medio de una situación de tensión persistente en la frontera norte, donde continúan registrándose incidentes pese a la vigencia de un alto el fuego.

Desde la oficina del jefe de Gobierno se comunicó la decisión adoptada respecto a las operaciones militares. En dicho mensaje se indicó que “el primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá en el Líbano”.

Respuesta israelí

El anuncio se conoció luego de que el Ejército israelí informara sobre el lanzamiento de dos proyectiles y un dron desde el sur del Líbano hacia su territorio. Las autoridades consideraron este hecho como una vulneración del acuerdo vigente por parte de Hizbulá, en un contexto de enfrentamientos recurrentes en la zona.

⭕️ Sirens sounded in the areas of Manara, Margaliot, and Misgav Am, after 2 projectiles were launched from Lebanon toward Israel.



This constitutes a blatant violation of the ceasefire understandings by Hezbollah. — Israel Defense Forces (@IDF) April 25, 2026

En un comunicado difundido antes de la orden del Ejecutivo, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que continúan ejecutando ataques contra infraestructuras del grupo en el sur libanés. Entre los objetivos alcanzados se encuentra un depósito de armas, en el marco de las acciones militares en desarrollo.

El documento también expone la postura adoptada frente a las amenazas identificadas por las fuerzas israelíes. En esa línea, se señala que “las FDI continuarán actuando con contundencia contra las amenazas dirigidas contra la población civil israelí y sus soldados, de acuerdo con las directrices del alto mando político”.

Víctimas y ataques recientes

Durante la jornada del sábado se reportaron fallecidos a raíz de ataques aéreos en el sur del Líbano. Al menos cuatro personas murieron tras bombardeos dirigidos contra un camión y una motocicleta, pese a la tregua de tres semanas anunciada por Estados Unidos.

Las fuerzas israelíes emitieron un mensaje dirigido a los ciudadanos libaneses que fueron desplazados por el conflicto. En esa advertencia se indicó que no deben retornar a aproximadamente sesenta localidades donde las tropas mantienen presencia.

El Ejército también informó sobre las acciones realizadas durante el fin de semana en el área. Según ese reporte, más de quince presuntos integrantes de Hizbulá murieron en operaciones en el sur del Líbano, donde Israel mantiene una franja bajo control.

Las autoridades sanitarias libanesas difundieron un balance actualizado de las consecuencias del conflicto. De acuerdo con esos datos, al menos 2.491 personas han fallecido y otras 7.719 han resultado heridas desde que Hizbulá retomó el lanzamiento de proyectiles contra Israel el 2 de marzo.

Este incremento de la violencia se vincula a acciones militares previas en la región. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero marcaron el inicio de una nueva fase de enfrentamientos en la frontera entre Israel y el Líbano.