El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará a Nueva York entre el 23 y el 25 de septiembre para participar en la semana de alto nivel de Naciones Unidas. La visita se producirá en medio de cuestionamientos internacionales por la ofensiva israelí en Gaza y de nuevas medidas adoptadas por países europeos contra los asentamientos en Cisjordania ocupada.

La oficina del jefe del Gobierno israelí confirmó el desplazamiento, aunque no informó detalles sobre las actividades que cumplirá durante su permanencia en Estados Unidos. Netanyahu participará en la 81 Asamblea General de la ONU, que reunirá desde el 22 de septiembre a jefes de Estado y de Gobierno de distintos países.

La participación del líder ocurrirá unas dos semanas después de que Reino Unido, Francia y Canadá se sumaran a otros nueve países europeos para adoptar medidas contra el comercio relacionado con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Entre los países que respaldaron estas acciones también se encuentra España.

La Asamblea General constituye uno de los principales encuentros diplomáticos del año y congregará a representantes de distintos gobiernos. El conflicto entre Israel y Palestina será uno de los asuntos internacionales que marcarán el contexto de la reunión, aunque la oficina de Netanyahu no detalló los temas que abordará durante su visita.

Elecciones en Israel

El desplazamiento a Nueva York tendrá lugar cerca de un mes antes de las próximas elecciones parlamentarias de Israel. Netanyahu busca mantenerse al frente del Gobierno después de haber ocupado el cargo durante tres periodos que, en conjunto, suman 19 años.

El primer ministro israelí volverá a Estados Unidos después de su viaje a Washington a finales de julio. En aquella ocasión sostuvo su primera reunión presencial con el presidente Donald Trump desde el inicio de la guerra entre Israel e Irán en febrero y también asistió al funeral del senador estadounidense Lindsey Graham.