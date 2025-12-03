La capital colombiana se ha posicionado como uno de los destinos culturales y modernos más relevantes de Latinoamérica. Su atractivo combina historia, tecnología, gastronomía y vida urbana, lo que la convierte en un punto de encuentro para viajeros de la región y del mundo.

Entre enero y junio de 2025, Bogotá acumuló más de 35 millones de búsquedas de estancias, según datos de la plataforma Airbnb. Este nivel de interés refuerza su papel como destino clave tanto para turistas domésticos como internacionales.

Preferencias de viaje: estancias largas y viajes en pareja

Los patrones de búsqueda muestran que más del 40% de la demanda corresponde a viajes de dos personas, mientras que las consultas para grupos familiares de 3 a 5 personas superan el 20%. Esto indica que Bogotá se ha consolidado como opción preferida para escapadas, viajes en pareja y turismo familiar.

El comportamiento varía según la nacionalidad. Más de la mitad de las noches reservadas por viajeros de Argentina y Chile corresponde a estancias de siete noches o más. En contraste, los viajeros de Perú tienden a optar por estadías de 2 a 6 días.

Viajeros que lideran el interés por Bogotá

La plataforma destaca que la mayor parte del turismo internacional que llega a la ciudad proviene de América Latina. Las principales ciudades emisoras incluyen Lima y Arequipa (Perú), Santiago (Chile), y General Alvear y Buenos Aires (Argentina).

Este flujo constante evidencia que Bogotá es hoy un punto importante dentro de los circuitos de viaje regionales.

Una ciudad donde conviven la historia y la modernidad

Bogotá se presenta como una ciudad cosmopolita donde convergen múltiples realidades. Combina museos reconocidos internacionalmente, barrios históricos, arquitectura colonial y una escena urbana en constante evolución.

La capital ofrece experiencias gastronómicas de alto nivel, arte urbano que redefine sus espacios públicos y una vida nocturna que atrae a viajeros en busca de actividades modernas y auténticas.

Experiencias destacadas ofrecidas por Airbnb

En ese contexto dinámico, Airbnb también impulsa actividades locales que buscan conectar a los viajeros con la cultura colombiana. Entre las experiencias destacadas en Bogotá figuran:

Jugar al tejo con un influencer reconocido en Colombia.

Celebrar y conocer tradiciones del Pacífico colombiano.

Estas propuestas permiten a los visitantes explorar la diversidad cultural del país más allá de los circuitos tradicionales.

Datos clave