Una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en el sector de Cerro Sayari, en Cochabamba, mientras cumplía una misión de apoyo en medio de la crisis que atraviesa el país. El accidente dejó seis fallecidos, entre ellos cuatro militares y dos civiles, según confirmaron las autoridades tras localizar la aeronave siniestrada.

Entre las víctimas se encuentran cuatro militares y dos civiles que viajaban a bordo de la aeronave. Los equipos de búsqueda localizaron los restos en una zona montañosa y confirmaron que ninguno de los ocupantes logró sobrevivir.

Bolivia: Restos de avioneta caída en Cochabamba (video Sixto Choque) pic.twitter.com/Dof7hATtPO — J C (@JOTACE7777) June 21, 2026





¿Cómo ocurrió el accidente?

La avioneta había despegado desde el Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Durante el recorrido se interrumpió la comunicación con la tripulación, lo que llevó a la activación del protocolo de emergencia INCERFA para iniciar las labores de localización.

Los equipos de rescate desplegaron operativos en la zona donde se estimaba que se encontraba la aeronave. Horas después lograron ubicar el lugar del accidente y confirmaron que no hubieron sobrevivientes.

“De manera preliminar, de acuerdo con el informe del equipo de búsqueda y rescate, no existen sobrevivientes”, informaron.

¿Por qué activaron una misión de apoyo en la zona?

El vuelo sobrevolaba sectores vinculados a la carretera que conecta La Paz con Cochabamba. Esa vía registra dificultades debido a los bloqueos instalados por grupos sindicales que mantienen protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz.

La misión formaba parte de las operaciones destinadas a brindar apoyo en regiones afectadas por las restricciones al tránsito terrestre. Las autoridades habían reforzado este tipo de intervenciones debido a las complicaciones generadas por el cierre de carreteras.

Tras conocerse el accidente, el Ministerio de Defensa dispuso la intervención de la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos. El equipo técnico tendrá la tarea de establecer qué circunstancias provocaron la caída de la aeronave.

Fuerza Aérea expresa condolencias

El Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana emitió un pronunciamiento institucional tras la tragedia. En el comunicado manifestó su pesar por la muerte de los tripulantes y expresó su respaldo a los familiares de las víctimas.

Mientras tanto, personal especializado continúa trabajando en la recuperación de los restos en la zona donde ocurrió el accidente. Las investigaciones permanecerán en curso hasta esclarecer completamente lo sucedido.

La muerte de los seis ocupantes ha generado consternación en las Fuerzas Armadas bolivianas. Las autoridades también evalúan los procedimientos de seguridad aplicados en este tipo de operaciones mientras avanzan las diligencias del caso.