El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el retiro de la subvención estatal a los combustibles y declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social”, al señalar que el país no podía continuar funcionando con normas vigentes desde hace más de dos décadas.

El anuncio fue realizado mediante un mensaje televisado, en el que el mandatario informó la emisión de un decreto supremo que calificó como una “decisión histórica de salvataje de la patria”.

Decreto busca estabilizar la economía y garantizar abastecimiento

Según explicó Paz, la norma permitirá al Estado actuar con mayor rapidez, coordinar acciones y adoptar medidas firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y fomentar el crecimiento productivo.

“Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado”, afirmó el jefe de Estado, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, en medio de una crisis económica.

Nuevos precios de gasolina y diésel

El gobernante sostuvo que “los bolivianos saben que nos tenemos que sincerar con los hidrocarburos”, por lo que, tras la publicación del decreto, se anunciaron los nuevos precios de los combustibles.

Hasta ahora, el litro de diésel y gasolina se vendía a un precio subvencionado cercano a los 0,53 dólares, valor que se mantuvo estable por más de 20 años y que representaba un costo anual superior a los 2.000 millones de dólares para el Estado.

Con el levantamiento del subsidio, los precios quedan de la siguiente manera:

Gasolina especial: 6,96 bolivianos (1 dólar)

(1 dólar) Gasolina premium: 11 bolivianos (1,58 dólares)

(1,58 dólares) Diésel: 9,80 bolivianos (1,40 dólares)

(1,40 dólares) Gasolina de aviación: 10,57 bolivianos (1,51 dólares)

(1,51 dólares) Jet fuel: 10,74 bolivianos (1,54 dólares)

En tanto, el precio de la garrafa de gas se mantendrá en 22,50 bolivianos (3,23 dólares).

Medidas adicionales para enfrentar el desabastecimiento

Bolivia enfrenta desde 2024 problemas recurrentes de abastecimiento de gasolina y diésel, lo que provocó largas filas de vehículos en estaciones de servicio, incluso de varios kilómetros. Esta situación, según se informó, se ha reducido desde la llegada de Paz a la Presidencia.

Como parte del paquete de medidas, el mandatario anunció además el retiro del diésel de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de facilitar su importación y asegurar un abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y otros sectores estratégicos del país.