El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles un incremento del 20 % del salario mínimo nacional, que pasará de 2.750 a 3.300 bolivianos, equivalentes a 395 y 474 dólares, respectivamente.

El anuncio fue realizado mediante un mensaje televisado, en el que el mandatario informó además la emisión de un decreto supremo y la declaración de la “emergencia económica, financiera, energética y social”, al sostener que el país no puede continuar “funcionando con normas de los últimos 20 años”.

Medida regirá desde enero de 2026

“Estamos determinando en diciembre que el salario mínimo nacional será de 3.300 bolivianos, un incremento del 20 %”, señaló Paz, quien asumió la Presidencia el pasado 8 de noviembre, en medio de una crisis económica.

El jefe de Estado precisó que el nuevo salario mínimo se aplicará desde el 2 de enero y regirá durante todo el 2026. Asimismo, indicó que a finales del próximo año se abrirá un diálogo con trabajadores y empresarios privados para definir un nuevo ajuste, tomando en cuenta los datos reales de inflación anual.

Cambio en la tradición del anuncio salarial

Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), el incremento del salario mínimo se anunciaba tradicionalmente el 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador.

El actual Gobierno optó por adelantar la decisión como parte de un paquete de medidas económicas de emergencia.

Incrementos en bonos y programas sociales

El mandatario justificó la medida señalando que el decreto “tiene un corazón social firme” y busca proteger a los sectores más vulnerables, pese a los limitados recursos fiscales disponibles.

En ese marco, anunció que se incrementará la Renta Dignidad para adultos mayores de 300 a 500 bolivianos (de 43 a casi 72 dólares).

Asimismo, se creará un “programa extraordinario de protección y de equidad”, que entregará 200 bolivianos cada cuatro meses a padres, madres y tutores sin aportes contributivos.

Aumento del Bono Juancito Pinto

Paz también informó que el Bono Juancito Pinto, incentivo anual destinado a prevenir la deserción escolar, aumentará de 200 a 300 bolivianos (de 28,7 a 43 dólares).

“Para que ningún niño abandone sus estudios”, afirmó el presidente al explicar el objetivo de la medida.

“No es asistencialismo, es ayudar a las familias que quedaron destruidas después del saqueo de los últimos 20 años”, sostuvo.

Gobierno denuncia crisis heredada

El jefe de Estado aseguró que el decreto se emite “contra los bandidos que nos dejaron en esta ruina” y que marca “el punto final a un modelo de mentira, despilfarro y corrupción”.

El Gobierno de Paz ha reiterado que recibió una “economía devastada”, con problemas estructurales como la falta de dólares desde 2023, el desabastecimiento crónico de combustibles desde 2024 y una alta inflación.