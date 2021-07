Momento em que capota o ônibus da equipe do Umuarama Futsal, na manhã de hoje, que vinha a Jaraguá do Sul jogar contra o time da casa, pela Liga Nacional de Futsal. Segundo o ND+, há pelo menos 2 vítimas fatais. O acidente foi no km 667 da BR-376 que liga PR e SC. pic.twitter.com/VCN4CszB1v