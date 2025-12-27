El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente este sábado para tratar las persistentes crisis de hipo que sufre desde hace varios meses. El procedimiento, realizado en el hospital privado DF Star de Brasilia, consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico.​

Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario, informó sobre la intervención que resultó exitosa. El cirujano Cláudio Birolini confirmó a la prensa que el líder ultraderechista ya se encuentra en proceso de recuperación.​

Segundo procedimiento programado

El boletín médico difundido este sábado detalla que ya se bloqueó el nervio frénico del lado derecho. Para el lunes está programada una segunda intervención que realizará el mismo bloqueo en el nervio del lado izquierdo.​

El cardiólogo Brasil Ramos Caiado explicó que estas crisis de hipo han provocado “fatiga extrema” en Bolsonaro y le han impedido conciliar el sueño adecuadamente. Según el comunicado médico, el expresidente “continuará con fisioterapia para rehabilitación, medidas para prevenir trombosis venosas y atención clínica”.​

La estadía hospitalaria se extenderá entre tres y siete días adicionales antes de que el expresidente retorne a la Superintendencia de la Policía Federal, donde está recluido. Bolsonaro había sido operado durante la Navidad por una hernia inguinal bilateral y se encontraba en rehabilitación cuando el viernes por la noche experimentó una severa crisis de hipo.​

El juez Alexandre de Moraes autorizó su salida temporal de prisión el miércoles para recibir atención médica.​