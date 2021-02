Al menos tres personas fallecieron, otros 10 resultaron heridos y más de 50 viviendas resultaron afectadas por el paso de un tornado de categoría 3 en el condado de Brunswick, en Estados Unidos. El temporal sorprendió a los habitantes.

El tornado se produjo alrededor de la medianoche del martes con vientos de más de 257 km/hora. Las ráfagas arrancaron árboles y derribaron postes de luz, lo que dejó sin energía eléctrica a la población.

Según la agencia de Gestión de Emergencias de Brunswick, se rescataron a decenas de personas que quedaron atrapadas entre los escombros. El departamento de bomberos envió equipos para buscar a los desparecidos.

El tornado ya estaba en tierra cuando el Servicio Meteorológico alertó a las autoridades locales. “Tuvimos muy poco aviso”, dijo Ed Conrow, director de Servicios de Emergencia del Condado Brunswick.

Las autoridades están buscando a personas que podrían estar bajo los escombros de las viviendas. (Foto: oficina del Sheriff's del condado de Brunswick)

Nevadas

La tormenta invernal provocó al menos cuatro tornados, según el portal weather.com, con sede en Atlanta. El presidente Joe Biden firmó el domingo una declaración de emergencia para Texas, donde se reportó un temperatura de -12 grados, proporcionando asistencia federal para complementar la ayuda estatal.

En Misisipi, los residentes despertaron con un poco habitual paisaje cubierto de nieve y hielo. Las autoridades se esforzaban por despejar las carreteras, ya que no disponen de máquinas quitanieves porque el estado rara vez las necesita, informó The New York Times.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó el lunes a los servicios de emergencia que se preparen para el hielo y la lluvia helada.

