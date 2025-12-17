La Armada venezolana inició el acompañamiento militar de buques que salen de puertos nacionales con cargamentos de derivados del petróleo, según informó The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con la situación.

La decisión se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo total contra petroleros sancionados por Estados Unidos.

De acuerdo con el medio estadounidense, varios barcos que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos partieron escoltados desde el Puerto de José entre la noche del martes y la mañana del miércoles, con destino a mercados asiáticos.

El bloqueo anunciado por Trump apunta a embarcaciones que habrían infringido sanciones comerciales y alcanzaría a una parte significativa de los buques que han transportado crudo venezolano en los últimos años.