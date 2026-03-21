Los gobiernos de Colombia y Ecuador reanudarán la próxima semana el diálogo para intentar poner fin a la guerra comercial que los enfrenta desde inicios de año. La reunión se llevará a cabo en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), en la ciudad de Lima.

Comunicado Oficial



Los días 25 y 26 de marzo en la sede de la Secretaría General de la #ComunidadAndina, en Lima, República del Perú, se tiene programada una reunión entre delegaciones de alto nivel de la República de Colombia y la República del Ecuador, encabezadas por sus… pic.twitter.com/F0SSwUJj76 — Comunidad Andina (@ComunidadAndina) March 20, 2026

El bloque regional, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, confirmó la cita mediante un comunicado oficial. En este encuentro participarán delegaciones de ambos países encabezadas por sus viceministros de exteriores, quienes sostendrán conversaciones el miércoles 25 y jueves 26 de marzo.

Según adelantó la CAN, el objetivo del encuentro es propiciar un entendimiento que permita resolver las diferencias que han deteriorado la relación bilateral. El organismo confía en que la cita contribuya a restaurar el equilibrio comercial y político entre ambas naciones.

El origen del conflicto se remonta a las medidas económicas impuestas por Ecuador, impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Su gobierno sostiene que la administración de Gustavo Petro no ha asumido un control adecuado en la frontera común, lo que ha facilitado el ingreso de droga hacia el territorio ecuatoriano en medio de una crisis de violencia sin precedentes.

Como respuesta, los dos países comenzaron a aplicar aranceles del 30% a diversos productos, cifra que se elevó luego al 50%. Colombia también dispuso el cierre del paso terrestre a ciertos bienes ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, uno de los principales rubros de exportación del vecino país.

La tensión alcanzó otro nivel cuando Colombia suspendió la interconexión eléctrica con Ecuador. Este suministro había ayudado durante años a ese país a sostener su sistema energético, afectado por prolongadas sequías que limitan la capacidad de sus centrales hidroeléctricas.

Ecuador reaccionó elevando el costo del transporte de crudo de la petrolera colombiana Ecopetrol por sus oleoductos nacionales. La medida implicó un aumento de 3 a 30 dólares por barril, lo que impactó directamente en la operación diaria de unos 10.000 barriles desplazados hacia el Pacífico.

Pese a la disputa, ambos países mantienen un intercambio comercial significativo, estimado en cerca de 2.800 millones de dólares anuales. Las cifras, sin embargo, reflejan un déficit aproximado de 900 millones para Ecuador, que busca equilibrar la balanza con nuevas medidas.

A la guerra comercial se sumó una reciente controversia militar que agravó las tensiones diplomáticas. En días pasados, se halló una bomba sin detonar en territorio colombiano, presuntamente procedente de un bombardeo ecuatoriano contra un grupo armado fronterizo.

Durante su Consejo de Ministros, el presidente Petro aseguró que Ecuador había sobrepasado los límites territoriales al atacar una zona en el sur de Colombia. Posteriormente, una comisión mixta compuesta por altos mandos militares de ambos países determinó que el artefacto ingresó por error tras rebotar desde el punto inicial de lanzamiento en el lado ecuatoriano.

La CAN busca ahora facilitar un espacio neutral donde prime el diálogo y la cooperación regional. Las delegaciones esperan que estas conversaciones permitan establecer compromisos que conduzcan a la normalización del comercio y la distensión política entre los dos gobiernos.