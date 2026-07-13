Un tiroteo registrado la noche del sábado durante el festival callejero Salsa on St. Clair dejó dos personas fallecidas y cuatro heridas de gravedad en la ciudad de Toronto, Canadá. El ataque ocurrió mientras cientos de personas asistían al evento, considerado el festival latino de salsa más grande del país.

De acuerdo con Canal N, el subjefe del Servicio de Policía de Toronto, Frank Barredo, informó que seis personas fueron alcanzadas por los disparos. Asimismo, confirmó que los responsables lograron huir del lugar y continúan siendo buscados por las autoridades.

#12Jul | Dos personas murieron el sábado y varias resultaron heridas durante un tiroteo en Toronto, Canadá, en un festival de salsa, según informó la policía de la ciudad, que señaló que el sospechoso se dio a la fuga.



“Dos hombres fueron declarados muertos” y “otras cuatro… pic.twitter.com/MsvqrC2CnV — El Nacional (@ElNacionalWeb) July 12, 2026





Policía investiga el ataque

Las víctimas mortales corresponden a dos hombres, cuyas identidades permanecen bajo reserva por disposición judicial. En tanto, las otras cuatro personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad, donde reciben atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante las diligencias, los investigadores acordonaron tres escenas dentro del perímetro del festival para recopilar evidencias. Como parte del trabajo pericial, los agentes recuperaron dos armas de fuego que serán sometidas a las investigaciones correspondientes.

Las primeras indagaciones apuntan a que el hecho se produjo durante un intercambio de disparos entre dos personas que presuntamente se tenían como objetivo. La Policía precisó que, pese a ello, los disparos pusieron en riesgo a los asistentes que se encontraban en el lugar.

Festival suspendió actividades

A raíz de lo ocurrido, los organizadores de Salsa on St. Clair cancelaron todas las actividades programadas para el domingo, segunda jornada del evento. La decisión fue adoptada para facilitar el desarrollo de las investigaciones en la zona.

El concejal de Toronto, Josh Matlow, informó que la Policía regresó al lugar durante la mañana del domingo para continuar con la recolección de pruebas. Los trabajos se concentran en esclarecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, condenó el ataque y expresó el compromiso del municipio de colaborar con las investigaciones para ubicar a los responsables. Paralelamente, el ayuntamiento trabaja junto con el Servicio de Policía de Toronto para avanzar con las diligencias.

Las autoridades también solicitaron la colaboración de las personas que asistieron al festival. En ese sentido, pidieron entregar fotografías, videos o testimonios que puedan contribuir a identificar a los atacantes y esclarecer los hechos.