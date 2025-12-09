La rueda de prensa que María Corina Machado tenía previsto ofrecer este martes en el Instituto Nobel de Oslo fue finalmente cancelada ante la incertidumbre sobre su salida de Venezuela y su llegada a Noruega. Según informó el portavoz del Instituto Nobel de Noruega, Erik Aasheim, la comparecencia “no tendrá lugar hoy” y, por ahora, no es posible precisar cuándo ni cómo la opositora venezolana arribará a la capital noruega para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

La conferencia estaba programada inicialmente para las 12.00 GMT, pero primero fue pospuesta sin nueva hora y luego anulada, al confirmarse las dificultades logísticas para el viaje de la exdiputada. Machado, quien se encuentra en paradero desconocido dentro de Venezuela, había comunicado días atrás a la organización su intención de viajar a Oslo para recibir el galardón, aunque su salida del país sigue rodeada de reservas y riesgos políticos.

Desde Oslo, su hermana Clara Machado Parisca declaró a la emisora Blu Radio que la intención de la líder opositora “es estar aquí con nosotros” y aseguró que la familia la espera “con fe de que va a llegar muy pronto”. Su familiar, afirmó que desconoce si Machado pudo abandonar Venezuela, pero recalcó que el deseo de la premio Nobel es estar presente para recoger el reconocimiento. En la capital noruega se encuentran asimismo su madre, Corina Parisca, y su hija, Ana Corina Sosa, quien asistirá a la ceremonia acompañada de sus dos hermanos.

El entorno de Machado subraya que su presencia en Oslo tendría un fuerte simbolismo frente al régimen venezolano, mientras la organización del Nobel mantiene la programación de la ceremonia prevista para este miércoles. A la capital noruega ya llegó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien se reunió con familiares de la opositora, y se esperaba para este martes el arribo del mandatario argentino, Javier Milei.

Asimismo, está prevista la presencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y para el miércoles la del jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña, así como del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, que viajó igualmente a Oslo para la ocasión.