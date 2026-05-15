Irán rechazó la propuesta presentada por Rusia que planteaba el traslado de su uranio enriquecido a territorio ruso como parte de un posible esquema de confianza dentro de las negociaciones con Estados Unidos. La decisión fue comunicada por el canciller Abás Araqchí en el marco de una reunión de ministros de Exteriores del grupo BRICS en Nueva Delhi.

El planteamiento ruso buscaba servir como una medida intermedia para reducir tensiones en torno al programa nuclear iraní y facilitar avances en el diálogo diplomático. Sin embargo, el gobierno iraní consideró que las condiciones actuales de la negociación no permiten abordar ese tipo de mecanismos de manera inmediata.

Araqchí precisó que el tema no forma parte de la agenda activa de conversaciones debido al estancamiento registrado en los puntos centrales del proceso. En ese sentido, señaló que cualquier evaluación de la propuesta deberá realizarse en una etapa posterior, cuando exista mayor avance en el diálogo.

⚡️JUST IN



Abbas Araghchi on the current situation regarding Iran:



We are prepared for both war and negotiations



There is a possibility that a full-scale war could break out again



We continue to exchange messages with the U.S. side, but the process is slow pic.twitter.com/MSG1y1Xf3Y — Iran Observer (@IranObserver0) May 15, 2026

¿Que más contemplaba la propuesta de Rusia?

La iniciativa contemplaba que el uranio enriquecido de Irán fuera enviado a Rusia para su almacenamiento o procesamiento bajo supervisión internacional. Este tipo de mecanismo ya había sido utilizado en acuerdos previos como una fórmula para generar confianza entre Irán y las potencias occidentales.

Rusia ha sostenido en distintas oportunidades que este tipo de esquemas puede contribuir a reducir la desconfianza en torno al programa nuclear iraní. No obstante, su aplicación depende del consenso entre las partes involucradas en la negociación.

El programa nuclear iraní continúa siendo uno de los principales puntos de tensión en las conversaciones con Estados Unidos. Washington mantiene su postura de rechazo a la expansión del enriquecimiento de uranio como parte de cualquier acuerdo.

Irán, por su parte, sostiene que su programa tiene fines exclusivamente pacíficos y ha rechazado la suspensión total del proceso de enriquecimiento. Estas posiciones contrapuestas han limitado el avance de las negociaciones.

Antecedentes del acuerdo nuclear de 2015

En el acuerdo firmado en 2015, Rusia participó en el traslado de grandes cantidades de uranio de bajo enriquecimiento desde Irán. Ese mecanismo formó parte de un sistema internacional orientado a garantizar el carácter civil del programa nuclear iraní.

Desde entonces, la posibilidad de mover o reubicar uranio ha sido considerada en distintos momentos como una herramienta de confianza en el marco de las negociaciones. Sin embargo, su implementación ha dependido de la evolución del contexto político y diplomático.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se mantienen en una fase de estancamiento debido a desacuerdos sobre el alcance del programa nuclear iraní. Este desacuerdo ha impedido la definición de medidas concretas dentro de un eventual acuerdo más amplio.