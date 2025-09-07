El Vaticano vivió este domingo un hecho histórico: el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis (1991-2006), joven fallecido a los 15 años y considerado ya como el primer santo milenial de la Iglesia católica. La ceremonia, celebrada en la Plaza de San Pedro ante decenas de miles de fieles, también proclamó santo a Pier Giorgio Frassati (1901-1925).

El prefecto del dicasterio para la Causa de los Santos leyó las biografías de ambos beatos y solicitó su inscripción en el libro de los santos. Tras la fórmula solemne en latín pronunciada por el Pontífice, un fuerte aplauso se escuchó entre los asistentes.

Carlo Acutis, conocido por utilizar Internet para evangelizar y difundir su fe entre jóvenes, es recordado como un adolescente alegre y solidario. Su madre, Antonia Salzano, llevó al altar el relicario con un fragmento del corazón de su hijo.

El presidente italiano Sergio Mattarella estuvo presente, así como peregrinos de todo el mundo, especialmente jóvenes que veneran a Acutis como referente de espiritualidad moderna.

Nacido en Londres en 1991, Carlo vivió en Milán, donde desde los 7 años mostró una intensa devoción a la Eucaristía, llegando a afirmar: “La Eucaristía es mi camino al Cielo”. Conocido por sus dotes en informática, diseñó páginas web para su parroquia y proyectos religiosos. Falleció en 2006 víctima de una leucemia fulminante.

El milagro reconocido para su beatificación fue la curación de un niño brasileño en 2013 que padecía una malformación congénita del páncreas. Para la canonización se acreditó la recuperación de una joven costarricense con un grave traumatismo craneal en 2022 tras la oración de su madre ante la tumba de Carlo en Asís.

Su cuerpo permanece en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís, donde es venerado por miles de fieles. Hoy, oficialmente, la Iglesia lo reconoce como San Carlo Acutis, patrón de Internet y primer santo milenial.