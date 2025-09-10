El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, considerado uno de los principales aliados del presidente estadounidense Donald Trump, recibió un disparo este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley, en Orem (Utah).

Videos difundidos en redes sociales muestran a Kirk siendo impactado mientras se encontraba sentado bajo una carpa frente a centenares de asistentes. Según la propia institución académica, se trató de un disparo dirigido contra un orador invitado, confirmando además la detención de un sospechoso.

Un hombre señalado como el tirador del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, detenido alrededor de la Universidad Utah Valley, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2025. (Captura de video)

El excongresista Jason Chaffetz, quien estaba presente en la actividad, señaló que el incidente ocurrió frente a unas 2.000 personas, generando escenas de confusión y alarma entre los estudiantes y público asistente.

Tras conocerse el hecho, Trump envió un mensaje de apoyo a través de su plataforma Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.

El vicepresidente JD Vance y el senador por Utah, Mike Lee, también pidieron oraciones por Kirk. “Estoy siguiendo de cerca la situación (…) Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, escribió Lee.

Nacido en 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es conocido por fundar Turning Point USA, una organización estudiantil conservadora con fuerte presencia en campus universitarios. Ha sido un férreo defensor de Trump, acompañándolo en mítines y en su ceremonia de investidura.

Las autoridades no han detallado aún el estado de salud de Kirk, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.