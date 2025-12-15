El Gobierno de Chile presentó este lunes una nota de protesta formal al embajador de Colombia en Santiago por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales chilenas. La acción diplomática fue ordenada directamente por el mandatario chileno tras considerar inaceptables los comentarios del líder colombiano.

“Por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, indicó el canciller chileno, Alberto Van Klaveren.

El ministro de Relaciones Exteriores fue enfático al calificar los mensajes de Petro como una intromisión en la soberanía chilena. Van Klaveren subrayó que las declaraciones trascienden la crítica política y afectan directamente la legitimidad del proceso democrático realizado en su país.

“Constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”, señaló el canciller.

¿Qué dijo Petro sobre la victoria de Kast?

El presidente colombiano utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar duramente el resultado electoral chileno, donde José Antonio Kast se impuso con el 58.17% de los votos frente a la izquierdista Jeannette Jara. Petro, quien mantuvo una estrecha relación con el presidente saliente Gabriel Boric, lanzó advertencias sobre el avance de sectores de extrema derecha en la región.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, afirmó el mandatario colombiano.

Las críticas de Petro escalaron hacia descalificaciones personales contra Kast, vinculándolo directamente con el legado de la dictadura de Augusto Pinochet y haciendo referencia al pasado nazi del padre del presidente electo chileno.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, publicó Petro.