Un niño de 8 años falleció en la región del Biobío, en Chile, luego de presentar complicaciones de salud tras consumir una hamburguesa adquirida en un establecimiento local. El caso generó atención por las circunstancias en las que se produjo el contagio y por el impacto en la salud del menor.

El hecho se remonta a semanas atrás, cuando el menor compartió el alimento con su madre. Ambos presentaron malestares físicos como vómitos y dolores estomacales poco después de la ingesta.

La hamburguesa había sido comprada en un local identificado como Make Your Burger. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el producto contenía carne que no estaba completamente cocida.

Menor fue atendido pero situación se complicó

Ante la aparición de los síntomas, la madre decidió trasladar al niño a un centro de salud. Con el paso de las horas, su estado requirió atención en establecimientos de mayor complejidad.

Durante su tratamiento, el menor fue sometido a diversas evaluaciones médicas para determinar el origen de la afección. Los especialistas identificaron una infección asociada a bacterias presentes en alimentos contaminados o mal manipulados.

El cuadro clínico se complicó luego de que detectaran la presencia de la bacteria Escherichia coli en el cuerpo del menor. Este microbio puede encontrarse en carnes mal cocidas y generar daños más graves en pacientes pediátricos.

Con el transcurso de los días, el menor presentó un deterioro progresivo en su salud. Entre las complicaciones se detectó un cuadro compatible con el síndrome urémico hemolítico, una condición que puede afectar los riñones, los glóbulos rojos y las plaquetas.

Fallecimiento

Pese a la atención médica recibida durante varias semanas, el menor falleció debido a las complicaciones derivadas de la infección. El hecho generó impacto en su entorno cercano, incluyendo familiares, compañeros y docentes.

Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades sanitarias dispusieron la clausura temporal del local donde se adquirió el alimento. El establecimiento permaneció cerrado durante cuatro días con prohibición de atención al público.

Una vez cumplido ese periodo, el negocio retomó sus actividades. Esta situación generó incomodidad en la familia del menor, que manifestó preocupación por los riesgos que podrían enfrentar otros clientes.

El caso motivó la intervención de las autoridades para evaluar las condiciones en las que se manipulaban los alimentos en el establecimiento. También se revisan los procedimientos aplicados en la preparación de productos con carne.

Este hecho ha puesto en discusión la importancia de cumplir con normas sanitarias en la industria alimentaria. La manipulación inadecuada de alimentos puede representar un riesgo para la salud, especialmente en el caso de niños.