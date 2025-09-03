En medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, China presentó un arsenal de nueva generación en un gran desfile militar en la plaza de Tiananmen. El evento, que conmemoró los 80 años de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, contó con la presencia del presidente ruso, Vladimir Putin, y del líder norcoreano Kim Jong Un.

En su discurso inaugural, el presidente Xi Jinping afirmó que su país es “imparable” y que su poderío militar está en alerta permanente para “prevenir guerras mediante la fuerza”.

An unmanned aerial vehicle is seen during a military parade marking the 80th anniversary of victory over Japan and the end of World War II, in Beijing�s Tiananmen Square on September 3, 2025. (Photo by Pedro PARDO / AFP)

Las armas presentadas en el desfile de China

Misiles nucleares DF-5C: China reveló su nuevo misil balístico intercontinental DF-5C, capaz de alcanzar cualquier punto del planeta. Según el Global Times , esta arma de combustible líquido permanece en estado de alerta permanente como elemento de disuasión nuclear.

China reveló su nuevo misil balístico intercontinental DF-5C, capaz de alcanzar cualquier punto del planeta. Según el , esta arma de combustible líquido permanece en estado de alerta permanente como elemento de disuasión nuclear. Drones submarinos: Se mostraron los modelos AJX002 y HSU100, ambos de gran tamaño y forma de torpedo. El primero estaría destinado al reconocimiento, mientras que el segundo tendría la capacidad de sembrar minas sin tripulación.

Se mostraron los modelos AJX002 y HSU100, ambos de gran tamaño y forma de torpedo. El primero estaría destinado al reconocimiento, mientras que el segundo tendría la capacidad de sembrar minas sin tripulación. Misiles antibuque “Ying Ji”: El desfile incluyó los misiles YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20. Diseñados para infligir daños a grandes embarcaciones, algunos de ellos serían hipersónicos, alcanzando más de cinco veces la velocidad del sonido.

El desfile incluyó los misiles YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20. Diseñados para infligir daños a grandes embarcaciones, algunos de ellos serían hipersónicos, alcanzando más de cinco veces la velocidad del sonido. Armas láser LY-1: China presentó por primera vez de forma clara su sistema de defensa aérea láser LY-1, promocionado como el más potente del mundo. Según analistas, se encuentra al menos en fase de pruebas avanzadas.

China presentó por primera vez de forma clara su sistema de defensa aérea láser LY-1, promocionado como el más potente del mundo. Según analistas, se encuentra al menos en fase de pruebas avanzadas. Vehículos no tripulados: Además de drones submarinos, se exhibieron barcos de superficie, aeronaves y vehículos terrestres no tripulados destinados a tareas de reconocimiento, transporte, evacuación y guerra de minas.

Además de drones submarinos, se exhibieron barcos de superficie, aeronaves y vehículos terrestres no tripulados destinados a tareas de reconocimiento, transporte, evacuación y guerra de minas. Radar de alerta temprana: Debutó el avión KJ-600, diseñado para portaviones y que se espera entre en servicio en el buque Fujian próximamente.

Chinese troops march during a military parade marking the 80th anniversary of victory over Japan and the end of World War II, in Beijing�s Tiananmen Square on September 3, 2025. (Photo by Pedro PARDO / AFP)

Contexto internacional

El despliegue reafirma el liderazgo militar de China en tecnologías emergentes, aunque especialistas señalan que el gigante asiático aún se encuentra detrás de Estados Unidos en poderío naval de superficie.